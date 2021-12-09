Инсайды ХМАО: в правительстве — новое модное слово

О главе-блогере, массовых проверках мэрий и щедрых депутатах. Выпуск 949

10 декабря 2021 в 20:29 Размер текста - 17 +

Что еще запретим? Коллаж URA.RU Члены правительства ХМАО должны быть готовы к звонку губернатора в режиме 24/7, а значит уехать в глухие места на новогодние праздники им не удастся. От внимания руководителя не скрыться и региональному депутату Госдумы от ЛДПР — его вызывают «на ковер» в Москву. Неспокойно и в мэриях: их ждет серьезная ревизия по части благоустройства. Также в сегодняшних «Инсайдах»: где миллиардная дыра в бюджете не является основанием для экономии на комфорте и кто пиарится на антиваксерской повестке. «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Губернатор ХМАО предупредила о работе в новогодние праздники Губернатор ХМАО Наталья Комарова может в любой момент вызвать чиновников на личный разговор, несмотря ни на какие праздники Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Рассказывают, что губернатор ХМАО Наталья Комарова уже сообщила членам окружного правительства, что собирается работать в новогодние праздники. Аналогичной самоотдачи она будет ждать и от своих подчиненных. «Главное быть на связи и в случае необходимости ответить на вопросы губернатора дистанционно, а если потребуется, то и лично. Но к такому формату работы уже все привыкли. Главное — чтобы праздники обошлись без ЧП», — переговариваются в кулуарах окружного правительства. В ХМАО чиновники подхватили за губернатором модное слово Ходят слухи, что у югорских элит в словарном запасе появилось модное слово «проактивный», которое политики и чиновники ХМАО стали использовать вслед за губернатором ХМАО Натальей Комаровой. «Быть проактивным — значит быть нацеленным на результат. В своих выступлениях, с недавних пор, глава региона стало часто использовать это слово. А вслед за ней и другие чиновники стали копировать. Возможно, это итоги недавней работы с югорскими чиновниками, где их учили правильно общаться в соцсетях и выступать перед публикой. Ну или все одновременно стали читать модную в прошлом книгу Джона Миллера „5 принципов проактивного мышления“», — рассуждает не без улыбки слухач. Депутату Госдумы от ЛДПР устроят разнос Сам Евгений Марков в открытых конфликтах предпочитает не участвовать Фото: Александр Елизаров © URA.RU Поговаривают, депутату Госдумы от ХМАО, ЯНАО и Тюменской области от ЛДПР Евгению Маркову грозит разнос от Высшего Совета партии за допущение междоусобного конфликта между тюменским и югорским кланом либерал-демократов. «Евгения Маркова вызывают для разбора полетов после избрания руководителя фракции в думе ХМАО. Там депутаты Михаил Селюков и Александр Мещангин подняли вопрос о смене руководства партийного объединения и большинством голосов был избран Селюков. А Селюков выступает за то, чтобы выйти из-под влияния тюменских кураторов», — рассказал инсайдер. По сообщению информатора, переизбрание не было согласовано с центральным аппаратом ЛДПР, а такие кадровые решения, по слухам, напрямую должен контролировать Марков. В ХМАО коммунисты получили новую площадку для пиара Лидер югорских коммунистов Алексей Савинцев и сам известен громкими высказываниями на заседаниях Думы, но в последнее время сбавил обороты Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Ходят слухи, что трехстороннюю комиссию по урегулированию социально-трудовых отношений в ХМАО, которую недавно возглавил член фракции КПРФ в Думе ХМАО Василий Жуков, коммунисты планируют использовать как пиар-площадку. «Коммунисты известны своим отношением к обязательной вакцинации и системе QR-кодов. И Жуков уже якобы готовится транслировать обращения антиваксеров, которые считают, что их трудовые права были нарушены. Этой массой обращений они планируют „размахивать“ в соцсетях и на заседаниях окружного парламента, привлекая к себе еще больше внимания на спорной повестке», — считает слухач. К бывшим чиновникам мэрии Сургута появятся вопросы у силовиков Поговаривают, что после ареста бывшего директора сургутского СПОПАТ Алексея Попова, которого подозревают в получении взятки, вопросы могут возникнуть и к бывшим чиновникам мэрии Сургута, курирующим городское хозяйство. «Многое будет зависеть от позиции самого Попова. Готов ли он будет пойти на сделки со следствием, либо предпочтет взять вину на себя. Ну, а большинство бывших кураторов Попова уже тоже находятся вне стен мэрии», — переговариваются слухачи. Глава Нефтеюганска не торопится проводить кадровую реформу в мэрии Мэр Нефтеюганска Эльвира Бугай пока наблюдает за своими подчиненными Фото: Владимир Андреев © URA.RU Новый глава Нефтеюганска Эльвира Бугай пока не спешит с кадровыми перестановками в мэрии. Чиновница спустя две недели после избрания по-прежнему вникает в работу администрации и не торопится делать какие-то выводы. «Бугай скрупулезна, как любой бухгалтер. Пока не разберется до конца в вопросе, торопиться с какими-то решениями не будет. Тем более, что и своей команды, которую можно было бы привести с собой, у нее нет. Ну и ее покровитель — депутат Думы ХМАО Степан Пыталев пока не спешит с расставлениями своих людей на ключевых постах», — шепчутся слухачи. Мэры поселений Сургутского района скинулись деньгами для опальной коллеги Говорят, что главы поселений из Сургутского района скидывались деньгами на то, чтобы поддержать отстраненную от работы мэра Белого Яра Елену Никифорову. Уголовное дело, где она проходит обвиняемой по ряду статей УК РФ, уже направлено для рассмотрения в суд. Но, как предполагают инсайдеры, окончательный вердикт будет оглашен не раньше лета 2022 года. «Коллеги Никифоровой просто решили поддержать ее в трудной жизненной ситуации. Не то, чтобы она сильно нуждалась в деньгах. Сам по себе сбор денег был скорее символичным, для того, чтобы она не чувствовала, что осталась в этой ситуации один на один с силовиками», — говорят инсайдеры. Мэра и спикера думы Нижневартовска лишают комфортных полетов Экономить на комфорте первых лиц города депутаты Нижневартовска не стали, несмотря на дыру в бюджете Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Поговаривают, что на заседании думского комитета по бюджету в Нижневартовске, депутат Николай Молоков предложил лишить мэра Дмитрия Кощенко и спикера думы Алексея Сатинова привилегии на полеты в бизнес-классе. По нынешним правилам, градоначальнику и спикеру компенсируют расходы на бизнес-класс, если им приходится лететь более двух часов. Но, как рассказывает инсайдер, этот вопрос даже не дошел до заседания думы. «Аргументация Молокова была в том, ради экономии средств так поступила губернатор ХМАО Наталья Комарова, а в условиях миллиардного дефицита бюджета Нижневартовска расходы не мешало бы и сократить. Но большинство городских депутатов проголосовали за сохранение бюджетных трат ради комфорта руководства города», говорит инсайдер. Еще один источник в думе на условиях анонимности добавил, что положение о гарантиях и компенсациях лицам, замещающим муниципальные должности, отправлено на доработку, так как у прокуратуры появились вопросы к другим частям документа. В столице ХМАО отказываются строить взлетные полосы для авиации Говорят, что общественники, заинтересованные в развитии малой авиации в Ханты-Мансийске, требуют от мэрии выделить землю под взлетно-посадочные полосы. Однако в мэрии не охотно встречают предложения летчиков. «Во время заседания рабочей группы, вопрос проведения такой работы, не говоря уже о предоставлении участков, показался не из приятных для администрации. Это достаточно сложно, да и заниматься этим никто не хочет», — считает слухач. В Лянторе чиновника заподозрили в раздаче контракта родственнику Прокуратура Сургутского района заинтересовалась снежным полигоном в Лянторе и почему именно туда отвозят осадки Фото: Алексей Андронов © URA.RU Инсайдеры рассказывают, что начальник управления градостроительства Лянтора Сиражутдин Абдурагимов добился передачи подряда на утилизацию снега, после закрытия муниципального полигона, своему родственнику и бизнесмену Магамедшапи Абдуллаеву. При этом, по словам инсайдера, на базе «дружественного» предприятия нет условий для складирования снега, а талые воды просто стекают в реку. «В деле уже разбирается местный прокурор, который якобы нашел массу нарушений в складировании отходов», — заключает слухач. В столице ХМАО исчезла политическая партия Говорят, что в Ханты-Мансийске завершилась работа партии «Яблоко». При этом лидер «Яблока» и местный активист Иван Меньшенин, который выдвигался в Госдуму, вовсе покинул город. «Последняя активность „яблочников“ была ровно 19 сентября, в заключительный день выборов. Говорят, что Меньшенин даже уехал из города. Вспомним про них через пять лет», — усмехается слухач. Он же добавил, что некоммерческая организация «Городские проекты» в Ханты-Мансийске, председателем которой также является член партии «Яблоко» Полина Змановская после осенних выборов ни разу не появлялась на обсуждениях тем по благоустройства города. Глава Лянтора отсрочил уголовный скандал Мэр Лянтора Сергей Махиня (справа) находится в затяжном конфликте с бизнесменом, который убирает снег в городе Фото: Алексей Андронов © URA.RU Поговаривают, что глава Лянтора Сергей Махиня смог, как минимум, отсрочить решение о возбуждении против него уголовного дела по обвинению в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. Чиновник находится в давнем конфликте с предпринимателем Евгением Городиловым из-за контракта по зимнему и летнему содержанию городских улиц и на днях ему удалось в арбитражном суде ХМАО добиться отказа в удовлетворении иска на 30 миллионов рублей к мэрии, который выставлял бизнесмен в качестве упущенной выгоды. «Решение суда в пользу Городилова могло бы стать последним доводом для силовиков о возбуждении уголовного дела против мэра. Конечно, предприниматель наверняка будет его оспаривать. Но на это вновь уйдет время», — шепчутся слухачи. Еще один мэр из ХМАО стал блогером Общение в соцсетях со своими жителями уже норма, но получается это не у всех мэров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В политтусовке обсуждают повышенную пиар-активность нового главы Советского района Евгения Буренкова. С момента избрания его на должность мэра, чиновник завел аккаунты в социальных сетях и начал ежедневно выкладывать посты на разные темы. «Буренков, наверное, понимает, что не слишком хорошо знаком жителям Советского района. Тем более, что он варяг, приехавший в Советский лишь несколько лет назад. Поэтому и пытается через соцсети выстроить коммуникацию с местными жителями. Так что в списке югорских мэров-блогеров прибавилось», — шепчутся слухачи. Общественная палата ХМАО готовится к массовой ревизии мэрий По слухам, новое руководство общественной палаты ХМАО готовится к проведению массовой ревизии объектов благоустройства. А начнется проверка якобы с запроса документов через департамент ЖКХ и энергетики Югры. «Общественники считают, что найдут массу нарушений в исполнении контрактов по строительству общественных территорий и этим недовольны в профильном департаменте. Не исключено, что выявленные нарушения дойдут до представителей следственного комитета, ведь практически в каждом муниципалитете регулярно возникают проблемы со строительством объектов благоустройства», — считает инсайдер. Такая заглушка на протяжении нескольких часов встречала всех, кто заходил на сайт окружного Роспотребнадзора URA.RU IT-шники Роспотребнадзора ХМАО не успели заплатить за хостинг сайта Говорят, специалисты Роспотребнадзора по ХМАО, отвечающие за поддержку сайта, забыли заплатить за хостинг и сайт на некоторое время отключили за неуплату. Сайт мог бы быть полностью удален через десять дней, однако ошибку быстро исправили. «Сайт рисковал быть удаленным из-за этой ошибки. Конечно, это быстро исправили, оплатив счета, но кое-кто, видимо, едва не лишился новогодней премии», — смеется слухач. Полицейские из ХМАО замерзают на дорогах Инсайдеры из числа силовиков говорят, что выданное им зимнее обмундирование не спасает от морозов и инспекторам ГИБДД приходится докупать теплую одежду за свой счет. «Мы отвечаем за безопасность движения и помогаем водителям, которые оказались в сложных ситуациях — например, заглохли на дороге. Мы и чаем можем напоить и в машине своей отогреть. При этом сами, если бы не докупали себе одежду, были бы в числе замерзших. Штатное снаряжение — полная ерунда», — пожаловался сплетник из числа сотрудников полиции. ФСБ ищет осведомителя СМИ в деле главного медицинского долгостроя ХМАО По слухам, в ФСБ озадачены тем, что информация о негласных операциях просачивается в СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU По слухам, сотрудники регионального управления ФСБ России по ХМАО получили негласное задание найти осведомителя, который «слил» в СМИ подробности оперативных мероприятий по делу крупнейшего регионального долгостроя — больницы в Нижневартовске на 1100 коек. «Федералы любят работать тихо, без лишних глаз и слухов. Но когда они проводили спецмероприятия на территории больницы, информация об этом очень быстро проникла в СМИ, что делу не помогло. А потом о задержании директора нижневартовского филиала УКС Александра Макарикова тоже стало известно в разрез планам силовиков. Пришлось через следственный комитет ХМАО легализовывать факты, которые были до этого известны очень узкому кругу людей. В общем, судя по всему в ФСБ завелся крот, который сливает оперативную информацию. Его сейчас и ищут», — заявляет инсайдер. Он же добавляет, что на самом деле ищут его «для галочки», ведь на самом деле такие сливы информации никак не вредят работе оперативников. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем и не редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Члены правительства ХМАО должны быть готовы к звонку губернатора в режиме 24/7, а значит уехать в глухие места на новогодние праздники им не удастся. От внимания руководителя не скрыться и региональному депутату Госдумы от ЛДПР — его вызывают «на ковер» в Москву. Неспокойно и в мэриях: их ждет серьезная ревизия по части благоустройства. Также в сегодняшних «Инсайдах»: где миллиардная дыра в бюджете не является основанием для экономии на комфорте и кто пиарится на антиваксерской повестке. «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Губернатор ХМАО предупредила о работе в новогодние праздники Рассказывают, что губернатор ХМАО Наталья Комарова уже сообщила членам окружного правительства, что собирается работать в новогодние праздники. Аналогичной самоотдачи она будет ждать и от своих подчиненных. «Главное быть на связи и в случае необходимости ответить на вопросы губернатора дистанционно, а если потребуется, то и лично. Но к такому формату работы уже все привыкли. Главное — чтобы праздники обошлись без ЧП», — переговариваются в кулуарах окружного правительства. В ХМАО чиновники подхватили за губернатором модное слово Ходят слухи, что у югорских элит в словарном запасе появилось модное слово «проактивный», которое политики и чиновники ХМАО стали использовать вслед за губернатором ХМАО Натальей Комаровой. «Быть проактивным — значит быть нацеленным на результат. В своих выступлениях, с недавних пор, глава региона стало часто использовать это слово. А вслед за ней и другие чиновники стали копировать. Возможно, это итоги недавней работы с югорскими чиновниками, где их учили правильно общаться в соцсетях и выступать перед публикой. Ну или все одновременно стали читать модную в прошлом книгу Джона Миллера „5 принципов проактивного мышления“», — рассуждает не без улыбки слухач. Депутату Госдумы от ЛДПР устроят разнос Поговаривают, депутату Госдумы от ХМАО, ЯНАО и Тюменской области от ЛДПР Евгению Маркову грозит разнос от Высшего Совета партии за допущение междоусобного конфликта между тюменским и югорским кланом либерал-демократов. «Евгения Маркова вызывают для разбора полетов после избрания руководителя фракции в думе ХМАО. Там депутаты Михаил Селюков и Александр Мещангин подняли вопрос о смене руководства партийного объединения и большинством голосов был избран Селюков. А Селюков выступает за то, чтобы выйти из-под влияния тюменских кураторов», — рассказал инсайдер. По сообщению информатора, переизбрание не было согласовано с центральным аппаратом ЛДПР, а такие кадровые решения, по слухам, напрямую должен контролировать Марков. В ХМАО коммунисты получили новую площадку для пиара Ходят слухи, что трехстороннюю комиссию по урегулированию социально-трудовых отношений в ХМАО, которую недавно возглавил член фракции КПРФ в Думе ХМАО Василий Жуков, коммунисты планируют использовать как пиар-площадку. «Коммунисты известны своим отношением к обязательной вакцинации и системе QR-кодов. И Жуков уже якобы готовится транслировать обращения антиваксеров, которые считают, что их трудовые права были нарушены. Этой массой обращений они планируют „размахивать“ в соцсетях и на заседаниях окружного парламента, привлекая к себе еще больше внимания на спорной повестке», — считает слухач. К бывшим чиновникам мэрии Сургута появятся вопросы у силовиков Поговаривают, что после ареста бывшего директора сургутского СПОПАТ Алексея Попова, которого подозревают в получении взятки, вопросы могут возникнуть и к бывшим чиновникам мэрии Сургута, курирующим городское хозяйство. «Многое будет зависеть от позиции самого Попова. Готов ли он будет пойти на сделки со следствием, либо предпочтет взять вину на себя. Ну, а большинство бывших кураторов Попова уже тоже находятся вне стен мэрии», — переговариваются слухачи. Глава Нефтеюганска не торопится проводить кадровую реформу в мэрии Новый глава Нефтеюганска Эльвира Бугай пока не спешит с кадровыми перестановками в мэрии. Чиновница спустя две недели после избрания по-прежнему вникает в работу администрации и не торопится делать какие-то выводы. «Бугай скрупулезна, как любой бухгалтер. Пока не разберется до конца в вопросе, торопиться с какими-то решениями не будет. Тем более, что и своей команды, которую можно было бы привести с собой, у нее нет. Ну и ее покровитель — депутат Думы ХМАО Степан Пыталев пока не спешит с расставлениями своих людей на ключевых постах», — шепчутся слухачи. Мэры поселений Сургутского района скинулись деньгами для опальной коллеги Говорят, что главы поселений из Сургутского района скидывались деньгами на то, чтобы поддержать отстраненную от работы мэра Белого Яра Елену Никифорову. Уголовное дело, где она проходит обвиняемой по ряду статей УК РФ, уже направлено для рассмотрения в суд. Но, как предполагают инсайдеры, окончательный вердикт будет оглашен не раньше лета 2022 года. «Коллеги Никифоровой просто решили поддержать ее в трудной жизненной ситуации. Не то, чтобы она сильно нуждалась в деньгах. Сам по себе сбор денег был скорее символичным, для того, чтобы она не чувствовала, что осталась в этой ситуации один на один с силовиками», — говорят инсайдеры. Мэра и спикера думы Нижневартовска лишают комфортных полетов Поговаривают, что на заседании думского комитета по бюджету в Нижневартовске, депутат Николай Молоков предложил лишить мэра Дмитрия Кощенко и спикера думы Алексея Сатинова привилегии на полеты в бизнес-классе. По нынешним правилам, градоначальнику и спикеру компенсируют расходы на бизнес-класс, если им приходится лететь более двух часов. Но, как рассказывает инсайдер, этот вопрос даже не дошел до заседания думы. «Аргументация Молокова была в том, ради экономии средств так поступила губернатор ХМАО Наталья Комарова, а в условиях миллиардного дефицита бюджета Нижневартовска расходы не мешало бы и сократить. Но большинство городских депутатов проголосовали за сохранение бюджетных трат ради комфорта руководства города», говорит инсайдер. Еще один источник в думе на условиях анонимности добавил, что положение о гарантиях и компенсациях лицам, замещающим муниципальные должности, отправлено на доработку, так как у прокуратуры появились вопросы к другим частям документа. В столице ХМАО отказываются строить взлетные полосы для авиации Говорят, что общественники, заинтересованные в развитии малой авиации в Ханты-Мансийске, требуют от мэрии выделить землю под взлетно-посадочные полосы. Однако в мэрии не охотно встречают предложения летчиков. «Во время заседания рабочей группы, вопрос проведения такой работы, не говоря уже о предоставлении участков, показался не из приятных для администрации. Это достаточно сложно, да и заниматься этим никто не хочет», — считает слухач. В Лянторе чиновника заподозрили в раздаче контракта родственнику Инсайдеры рассказывают, что начальник управления градостроительства Лянтора Сиражутдин Абдурагимов добился передачи подряда на утилизацию снега, после закрытия муниципального полигона, своему родственнику и бизнесмену Магамедшапи Абдуллаеву. При этом, по словам инсайдера, на базе «дружественного» предприятия нет условий для складирования снега, а талые воды просто стекают в реку. «В деле уже разбирается местный прокурор, который якобы нашел массу нарушений в складировании отходов», — заключает слухач. В столице ХМАО исчезла политическая партия Говорят, что в Ханты-Мансийске завершилась работа партии «Яблоко». При этом лидер «Яблока» и местный активист Иван Меньшенин, который выдвигался в Госдуму, вовсе покинул город. «Последняя активность „яблочников“ была ровно 19 сентября, в заключительный день выборов. Говорят, что Меньшенин даже уехал из города. Вспомним про них через пять лет», — усмехается слухач. Он же добавил, что некоммерческая организация «Городские проекты» в Ханты-Мансийске, председателем которой также является член партии «Яблоко» Полина Змановская после осенних выборов ни разу не появлялась на обсуждениях тем по благоустройства города. Глава Лянтора отсрочил уголовный скандал Поговаривают, что глава Лянтора Сергей Махиня смог, как минимум, отсрочить решение о возбуждении против него уголовного дела по обвинению в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. Чиновник находится в давнем конфликте с предпринимателем Евгением Городиловым из-за контракта по зимнему и летнему содержанию городских улиц и на днях ему удалось в арбитражном суде ХМАО добиться отказа в удовлетворении иска на 30 миллионов рублей к мэрии, который выставлял бизнесмен в качестве упущенной выгоды. «Решение суда в пользу Городилова могло бы стать последним доводом для силовиков о возбуждении уголовного дела против мэра. Конечно, предприниматель наверняка будет его оспаривать. Но на это вновь уйдет время», — шепчутся слухачи. Еще один мэр из ХМАО стал блогером В политтусовке обсуждают повышенную пиар-активность нового главы Советского района Евгения Буренкова. С момента избрания его на должность мэра, чиновник завел аккаунты в социальных сетях и начал ежедневно выкладывать посты на разные темы. «Буренков, наверное, понимает, что не слишком хорошо знаком жителям Советского района. Тем более, что он варяг, приехавший в Советский лишь несколько лет назад. Поэтому и пытается через соцсети выстроить коммуникацию с местными жителями. Так что в списке югорских мэров-блогеров прибавилось», — шепчутся слухачи. Общественная палата ХМАО готовится к массовой ревизии мэрий По слухам, новое руководство общественной палаты ХМАО готовится к проведению массовой ревизии объектов благоустройства. А начнется проверка якобы с запроса документов через департамент ЖКХ и энергетики Югры. «Общественники считают, что найдут массу нарушений в исполнении контрактов по строительству общественных территорий и этим недовольны в профильном департаменте. Не исключено, что выявленные нарушения дойдут до представителей следственного комитета, ведь практически в каждом муниципалитете регулярно возникают проблемы со строительством объектов благоустройства», — считает инсайдер. IT-шники Роспотребнадзора ХМАО не успели заплатить за хостинг сайта Говорят, специалисты Роспотребнадзора по ХМАО, отвечающие за поддержку сайта, забыли заплатить за хостинг и сайт на некоторое время отключили за неуплату. Сайт мог бы быть полностью удален через десять дней, однако ошибку быстро исправили. «Сайт рисковал быть удаленным из-за этой ошибки. Конечно, это быстро исправили, оплатив счета, но кое-кто, видимо, едва не лишился новогодней премии», — смеется слухач. Полицейские из ХМАО замерзают на дорогах Инсайдеры из числа силовиков говорят, что выданное им зимнее обмундирование не спасает от морозов и инспекторам ГИБДД приходится докупать теплую одежду за свой счет. «Мы отвечаем за безопасность движения и помогаем водителям, которые оказались в сложных ситуациях — например, заглохли на дороге. Мы и чаем можем напоить и в машине своей отогреть. При этом сами, если бы не докупали себе одежду, были бы в числе замерзших. Штатное снаряжение — полная ерунда», — пожаловался сплетник из числа сотрудников полиции. ФСБ ищет осведомителя СМИ в деле главного медицинского долгостроя ХМАО По слухам, сотрудники регионального управления ФСБ России по ХМАО получили негласное задание найти осведомителя, который «слил» в СМИ подробности оперативных мероприятий по делу крупнейшего регионального долгостроя — больницы в Нижневартовске на 1100 коек. «Федералы любят работать тихо, без лишних глаз и слухов. Но когда они проводили спецмероприятия на территории больницы, информация об этом очень быстро проникла в СМИ, что делу не помогло. А потом о задержании директора нижневартовского филиала УКС Александра Макарикова тоже стало известно в разрез планам силовиков. Пришлось через следственный комитет ХМАО легализовывать факты, которые были до этого известны очень узкому кругу людей. В общем, судя по всему в ФСБ завелся крот, который сливает оперативную информацию. Его сейчас и ищут», — заявляет инсайдер. Он же добавляет, что на самом деле ищут его «для галочки», ведь на самом деле такие сливы информации никак не вредят работе оперативников. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем и не редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.