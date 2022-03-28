Экс-генерал ФСБ: наши военные понимают, за что бьются на Украине

«Жители Донбасса готовы разорвать националистов»

28 марта 2022 в 22:43 Размер текста - 17 +

Экс-сотрудник военной контрразведки ФСБ Владимир Носов рассказал URA.RU о последствиях пыток над военными и будущем Украины Фото: Александр Щербак \ ТАСС © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военнослужащие прекрасно понимают, что воюют на Украине против националистов, заявил в интервью URA.RU бывший первый замруководителя Департамента военной контрразведки ФСБ России, директор Национального благотворительного фонда Владимир Носов. По его словам, факты пыток пленных со стороны ВСУ выходят за рамки всех правовых норм и будут преданы суду. Эксперт рассказал, когда освободят Мариуполь, кто вместе с Россией должен освободить Одессу и войдут ли Украина и Донбасс в состав РФ. — Владимир Алексеевич, видео с пытками российских военных под Харьковом вызвало резонанс не только в России, но и в ряде других стран, в том же Китае. Как вы оцениваете действия украинской армии? Российские военные подверглись пыткам националистов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU — Такие действия выходят за рамки всех правовых норм, конвенций по ведению войны. Как можно относиться к действиям украинских националистов, которые так издеваются над военнопленными? Наши военнослужащие, народная милиция ЛНР и ДНР, когда берут в плен украинских военнослужащих, такого себе не позволяют, потому что это противоречит всем нормам. Это ниже достоинства тех людей, которые вступают в противоборство друг с другом. — Эти действия требуют, на ваш взгляд, реакции мировых правозащитных организаций, ООН? — Не просто требуют. Необходимо все документы, все, что делает Следственный комитет РФ, направлять в международные суды, потому что западные СМИ эти вещи не тиражируют, правду не показывают. Они изолируют общественность от реальной ситуации на территории Украины. Российские военнослужащие понимают, что на Украине борются с нацизмом, считает генерал ФСБ Владимир Носов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU — Некоторые россияне не понимают, за что гибнут, получают ранения и подвергаются пыткам наши военные на территории Украины. А сами военные это понимают? Как им разъясняется суть этой спецоперации? — То, что военнослужащие это понимают, — однозначно. Сомнений нет. Наши военнослужащие видят, что происходило на Украине последние годы, что там прославляли нацизм, что накачивали оружием — все это, конечно, они понимают. То, что отдельные граждане в России это не воспринимают, объясняется тем, что они плохо ориентированы в реальных событиях. Кто-то, возможно, ориентируется на то, что им сообщают родственники и знакомые на украинской стороне, которые дезинформированы, которые находятся под воздействием украинских СМИ. Посмотрите: кто лечит плененных военнослужащих ВСУ? Российские военные медики. Как народ Донбасса относится к националистам? Люди готовы разорвать их на куски, а наши военнослужащие ограждают их от этого справедливого возмездия. Разве можно это как-то негативно оценивать. Это могут делать только те, кто глух, кто не хочет слышать. Такими и являются сегодня СМИ западных стран. Из-за действий националистов в Мариуполе стихийные кладбища появляются прямо во дворах разбитых жилых домов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU — Сейчас самой горячей точкой стал Мариуполь. Как вы оцениваете ситуацию в городе сейчас, и когда, по вашим прогнозам, Мариуполь полностью может перейти под контроль российской армии? — Трудно загадывать. Российские военнослужащие и народная милиция ЛНР и ДНР делают все, чтобы минимизировать потери среди гражданского населения. Нельзя действовать так, как действовали американцы и НАТО в Югославии, когда ковровые бомбардировки сметали с лица земли населенные пункты и всю гражданскую инфраструктуру. — Сроки всей спецоперации тоже сложно прогнозировать по той же причине? Россия на Украине не проводит тотальных бомбардировок, как НАТО и американцы, поэтому сложно сказать, на сколько затянется спецоперация, считает генерал Носов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU — Нужно понимать, что противоположная сторона восемь лет к этому готовилась. Они не просто жили на рубеже между ЛНР и ДНР и Украиной. Они укрепляли свои позиции, Запад снабжал их вооружением — современным и достаточно эффективным. Противника недооценивать мы не имеем права. И нужно понимать, что уничтожать их тотальными бомбардировками, а не прицельными ударами по военной инфраструктуре, мы тоже не имеем права. Мы же должны сохранить население, чтобы оно понимало, что их освободила Россия, что Россия сделает все, чтобы там восторжествовал мир. — Следующим шагом для нашей армии должна стать Одесса? — Трудно сказать. У нас и Харьков, и Сумы, и другие города — много городов, где националисты засели и думают о том, что они, прикрывшись, как щитом, гражданским населением, будут победителем. Не будут они победителями. Выкурим. Изничтожим. — Но к Одессе наши войска еще не подходили. Если учесть, какое сопротивление националисты оказывают в Мариуполе, наверное, и Одессу они успели превратить в город-крепость. Сложнее там будет нашим солдатам? — Одесса значительно больше Мариуполя. В данной ситуации гражданское население не должно бездействовать. Те, кто понимают, что националисты пытаются сделать из них живой щит, должны бастовать и бороться с этим злом — нацизмом. Гражданское общество Украины должно себя проявлять, а не ждать, когда российские военные и народная милиция ЛНР и ДНР будут их освобождать. Одесситы должны помочь российским военным освободить город от нацистов, считает генерал ФСБ Владимир Носов Фото: Александр Мамаев © URA.RU — Но все-таки простым людям сложнее — они до зубов не вооружены, как националисты и ВСУ… — Прекрасно понимаю. Но мы помним Великую Отечественную войну, помним подполье на Украине в годы войны. Да, сегодня президент [Украины Владимир Зеленский] законы издает, запрещает распространять информацию о местонахождении ВСУ и т. д. Но, наверное, есть рычаги, которые должны быть использованы. Россия это понимает, и свою задачу будет выполнять до конца. Но и население не должно быть в молчаливом согласии с этим киевским режимом. — На днях украинские политики призвали Азербайджан открыть второй фронт в Нагорном Карабахе, где наметилась эскалация конфликта. На ваш взгляд, решится ли Алиев на то, чтобы испортить отношения с Россией, с президентом Путиным? Президент Азербайджана Ильхам Алиев (слева) не решится из-за Украины и США испортить отношения с Россией и ее президентом Владимиром Путиным (справа), убежден Владимир Носов Фото: Официальный сайт президента РФ — Нет, конечно. Он здравый, нормальный политик. Он прекрасно понимает, что худой мир лучше войны. Братские народы бывшего СССР всегда жили в добрых отношениях. [Президент Азербайджана Ильхам] Алиев — сын своего отца [экс-президент Азербайджана Гейдара Алиева], и его нравственные позиции, думаю, будут играть в пользу мирного решения вопроса, а не эскалации конфликта. Мы же понимаем, что все эти годы единство бывших союзных республик раскачивали США. Это делалось преднамеренно и целенаправленно. Только [президент США Джо] Байден — человек, у которого здравый смысл отсутствует. — А какова роль Польши, на ваш взгляд? Ее пытаются втянуть в конфликт, или она сама пытается втянуться, чтобы получить, возможно, западные территории страны? Конфликт на Украине спровоцировали США и подогревает американский президент Джо Байден, полагает генерал Владимир Носов Фото: Официальный сайт президента РФ — Инициация всевозможных действий Польши начинается только после того, как встретятся два человека — Байден и [президент Польши Анджей] Дуда. Не народ начинает войны, а политики. Они и начинают делить территории. Тем более что некоторые политики не осведомлены в истории, не понимают территориального деления. Им нужно сначала познакомиться с историей и понять, как складывались межгосударственные отношения, а потом трескать языком. — То есть что касается Польши — это чисто амбиции Дуды? — Вы правильно сказали — это амбиции. Человеку просто хочется следовать тем действиям, которые осуществляют американцы. Он действует в фарватере их политики, а не здравого смысла и нормального человеческого отношения государств. Если они попытаются развязать пограничный конфликт, от этого выиграют два народа? Нет. Что, Украина получит какие-то дивиденды? Нет, конечно. Это может привести к серьезному противостоянию. Владимир Носов считает, что Украина должна остаться Украиной, но дружественной России Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU — Что должно стать завершением спецоперации — акт о капитуляции, пленение / ликвидация Зеленского, мирный договор? — Результат спецоперации должен привести к дружбе между народами. Нужно вернуться к тому, что было в СССР: Украину создавал весь Советский Союз, экономику Украины развивал весь Советский Союз, все республики вкладывали туда средства и жизненные силы. Надо, чтобы и нацизм ушел с этой территории за пределы сегодняшней Украины, и чтобы люди уважали друг друга и дружили, и чтобы родственные связи воссоздались такими, какими они были всегда — Республики Донбасса, Харьков, Одесса и т. д. должны войти в состав России? — Пусть они будут Украиной, дружественной России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские военнослужащие прекрасно понимают, что воюют на Украине против националистов, заявил в интервью URA.RU бывший первый замруководителя Департамента военной контрразведки ФСБ России, директор Национального благотворительного фонда Владимир Носов. По его словам, факты пыток пленных со стороны ВСУ выходят за рамки всех правовых норм и будут преданы суду. Эксперт рассказал, когда освободят Мариуполь, кто вместе с Россией должен освободить Одессу и войдут ли Украина и Донбасс в состав РФ. — Владимир Алексеевич, видео с пытками российских военных под Харьковом вызвало резонанс не только в России, но и в ряде других стран, в том же Китае. Как вы оцениваете действия украинской армии? — Такие действия выходят за рамки всех правовых норм, конвенций по ведению войны. Как можно относиться к действиям украинских националистов, которые так издеваются над военнопленными? Наши военнослужащие, народная милиция ЛНР и ДНР, когда берут в плен украинских военнослужащих, такого себе не позволяют, потому что это противоречит всем нормам. Это ниже достоинства тех людей, которые вступают в противоборство друг с другом. — Эти действия требуют, на ваш взгляд, реакции мировых правозащитных организаций, ООН? — Не просто требуют. Необходимо все документы, все, что делает Следственный комитет РФ, направлять в международные суды, потому что западные СМИ эти вещи не тиражируют, правду не показывают. Они изолируют общественность от реальной ситуации на территории Украины. — Некоторые россияне не понимают, за что гибнут, получают ранения и подвергаются пыткам наши военные на территории Украины. А сами военные это понимают? Как им разъясняется суть этой спецоперации? — То, что военнослужащие это понимают, — однозначно. Сомнений нет. Наши военнослужащие видят, что происходило на Украине последние годы, что там прославляли нацизм, что накачивали оружием — все это, конечно, они понимают. То, что отдельные граждане в России это не воспринимают, объясняется тем, что они плохо ориентированы в реальных событиях. Кто-то, возможно, ориентируется на то, что им сообщают родственники и знакомые на украинской стороне, которые дезинформированы, которые находятся под воздействием украинских СМИ. Посмотрите: кто лечит плененных военнослужащих ВСУ? Российские военные медики. Как народ Донбасса относится к националистам? Люди готовы разорвать их на куски, а наши военнослужащие ограждают их от этого справедливого возмездия. Разве можно это как-то негативно оценивать. Это могут делать только те, кто глух, кто не хочет слышать. Такими и являются сегодня СМИ западных стран. — Сейчас самой горячей точкой стал Мариуполь. Как вы оцениваете ситуацию в городе сейчас, и когда, по вашим прогнозам, Мариуполь полностью может перейти под контроль российской армии? — Трудно загадывать. Российские военнослужащие и народная милиция ЛНР и ДНР делают все, чтобы минимизировать потери среди гражданского населения. Нельзя действовать так, как действовали американцы и НАТО в Югославии, когда ковровые бомбардировки сметали с лица земли населенные пункты и всю гражданскую инфраструктуру. — Сроки всей спецоперации тоже сложно прогнозировать по той же причине? — Нужно понимать, что противоположная сторона восемь лет к этому готовилась. Они не просто жили на рубеже между ЛНР и ДНР и Украиной. Они укрепляли свои позиции, Запад снабжал их вооружением — современным и достаточно эффективным. Противника недооценивать мы не имеем права. И нужно понимать, что уничтожать их тотальными бомбардировками, а не прицельными ударами по военной инфраструктуре, мы тоже не имеем права. Мы же должны сохранить население, чтобы оно понимало, что их освободила Россия, что Россия сделает все, чтобы там восторжествовал мир. — Следующим шагом для нашей армии должна стать Одесса? — Трудно сказать. У нас и Харьков, и Сумы, и другие города — много городов, где националисты засели и думают о том, что они, прикрывшись, как щитом, гражданским населением, будут победителем. Не будут они победителями. Выкурим. Изничтожим. — Но к Одессе наши войска еще не подходили. Если учесть, какое сопротивление националисты оказывают в Мариуполе, наверное, и Одессу они успели превратить в город-крепость. Сложнее там будет нашим солдатам? — Одесса значительно больше Мариуполя. В данной ситуации гражданское население не должно бездействовать. Те, кто понимают, что националисты пытаются сделать из них живой щит, должны бастовать и бороться с этим злом — нацизмом. Гражданское общество Украины должно себя проявлять, а не ждать, когда российские военные и народная милиция ЛНР и ДНР будут их освобождать. — Но все-таки простым людям сложнее — они до зубов не вооружены, как националисты и ВСУ… — Прекрасно понимаю. Но мы помним Великую Отечественную войну, помним подполье на Украине в годы войны. Да, сегодня президент [Украины Владимир Зеленский] законы издает, запрещает распространять информацию о местонахождении ВСУ и т. д. Но, наверное, есть рычаги, которые должны быть использованы. Россия это понимает, и свою задачу будет выполнять до конца. Но и население не должно быть в молчаливом согласии с этим киевским режимом. — На днях украинские политики призвали Азербайджан открыть второй фронт в Нагорном Карабахе, где наметилась эскалация конфликта. На ваш взгляд, решится ли Алиев на то, чтобы испортить отношения с Россией, с президентом Путиным? — Нет, конечно. Он здравый, нормальный политик. Он прекрасно понимает, что худой мир лучше войны. Братские народы бывшего СССР всегда жили в добрых отношениях. [Президент Азербайджана Ильхам] Алиев — сын своего отца [экс-президент Азербайджана Гейдара Алиева], и его нравственные позиции, думаю, будут играть в пользу мирного решения вопроса, а не эскалации конфликта. Мы же понимаем, что все эти годы единство бывших союзных республик раскачивали США. Это делалось преднамеренно и целенаправленно. Только [президент США Джо] Байден — человек, у которого здравый смысл отсутствует. — А какова роль Польши, на ваш взгляд? Ее пытаются втянуть в конфликт, или она сама пытается втянуться, чтобы получить, возможно, западные территории страны? — Инициация всевозможных действий Польши начинается только после того, как встретятся два человека — Байден и [президент Польши Анджей] Дуда. Не народ начинает войны, а политики. Они и начинают делить территории. Тем более что некоторые политики не осведомлены в истории, не понимают территориального деления. Им нужно сначала познакомиться с историей и понять, как складывались межгосударственные отношения, а потом трескать языком. — То есть что касается Польши — это чисто амбиции Дуды? — Вы правильно сказали — это амбиции. Человеку просто хочется следовать тем действиям, которые осуществляют американцы. Он действует в фарватере их политики, а не здравого смысла и нормального человеческого отношения государств. Если они попытаются развязать пограничный конфликт, от этого выиграют два народа? Нет. Что, Украина получит какие-то дивиденды? Нет, конечно. Это может привести к серьезному противостоянию. — Что должно стать завершением спецоперации — акт о капитуляции, пленение / ликвидация Зеленского, мирный договор? — Результат спецоперации должен привести к дружбе между народами. Нужно вернуться к тому, что было в СССР: Украину создавал весь Советский Союз, экономику Украины развивал весь Советский Союз, все республики вкладывали туда средства и жизненные силы. Надо, чтобы и нацизм ушел с этой территории за пределы сегодняшней Украины, и чтобы люди уважали друг друга и дружили, и чтобы родственные связи воссоздались такими, какими они были всегда — Республики Донбасса, Харьков, Одесса и т. д. должны войти в состав России? — Пусть они будут Украиной, дружественной России.