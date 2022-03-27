СК начал расследование издевательств над пленными россиянами

27 марта 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

СК РФ займется проверкой информации об издевательствах над российскими пленными Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине СК РФ проведет расследование по факту появления видео с издевательствами над российскими пленными на Украине. Соответствующая информация размещена в telegram-канале ведомства. «Бастрыкин поручил следователям выяснить все обстоятельства произошедшего. Осуществить сбор и фиксацию доказательств и установить всех причастных к этому лиц с целью последующего привлечения их к установленной законом ответственности», — говорится в сообщении СК. Видео, на котором запечатлено то, как российским военнопленным простреливают ноги, появилось в интернете ранее. В СК отмечают, что, есть информация о том, будто все это происходило на одной из баз украинских националистов в Харьковской области. Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. На данный момент, освобождено порядко 300 населенных пунктов. Блокированы такие крупные города как Киев, Чернигов, Сумы, Харьков, Николаев. Занят Херсон, передают « Невские новости» . Идут бои за Мариуполь. Российские ВС наносят поражение частям ВСУ и нацбатам. При этом приоритетом является сохранение жизни и здоровья гражданского населения. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

СК РФ проведет расследование по факту появления видео с издевательствами над российскими пленными на Украине. Соответствующая информация размещена в telegram-канале ведомства. «Бастрыкин поручил следователям выяснить все обстоятельства произошедшего. Осуществить сбор и фиксацию доказательств и установить всех причастных к этому лиц с целью последующего привлечения их к установленной законом ответственности», — говорится в сообщении СК. Видео, на котором запечатлено то, как российским военнопленным простреливают ноги, появилось в интернете ранее. В СК отмечают, что, есть информация о том, будто все это происходило на одной из баз украинских националистов в Харьковской области. Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. На данный момент, освобождено порядко 300 населенных пунктов. Блокированы такие крупные города как Киев, Чернигов, Сумы, Харьков, Николаев. Занят Херсон, передают «Невские новости». Идут бои за Мариуполь. Российские ВС наносят поражение частям ВСУ и нацбатам. При этом приоритетом является сохранение жизни и здоровья гражданского населения.