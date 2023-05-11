Окружение Куйвашева ведет двойную игру перед выборами

Чтобы запутать губернатора, заговорщики пустили сенсационный слух

11 мая 2023 в 21:31 Размер текста - 17 +

Часть ближнего круга Евгения Куйвашева рассматривает выборы как инструмент для манипуляций Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Часть окружения свердловского губернатора Евгения Куйвашева использует предстоящую кампанию в думу Екатеринбурга, чтобы манипулировать шефом. Люди, позицию которых глава региона имеет в виду при принятии решений, затеяли игру по собственным правилам, создавая токсичную обстановку вокруг выборов. Ради достижения своих целей, отмечают собеседники URA.RU, главные зачинщики даже пустили слух, нацеленный на Куйвашева. Подготовка к сентябрьскому голосованию ведется в условиях высочайшего напряжения. В последние недели — особенно на фоне переговоров о списке будущих депутатов-одномандатников — конфликты сотрясают областной истеблишмент практически перманентно. Ситуация накалилась настолько, что ближайший круг Куйвашева обнаружил существование антигубернаторского заговора в элите. Крупнейшие ФПГ отказали главе региона в снятии своих кандидатов с выборов, что резиденцией было воспринято как часть подспудной интриги бизнесменов. Евгения Куйвашева не один месяц убеждали, что Виталий Кочетков и Ринат Хазеев не общаются Фото: Владимир Андреев © URA.RU Зато вполне осязаемо интриговал другой представитель бомонда — миллиардер Виталий Кочетков. Владелец «Мотива» стал одним из самых заметных участников кампании, когда в начале апреля ему удалось оттеснить от работы над списком одномандатников мэра Екатеринбурга Алексея Орлова. Тот не хотел, чтобы связанные с Кочетковым депутаты переходили в новую думу, и удалил бизнесмена из торгов. Возмущенный миллиардер пожаловался губернатору и, по данным URA.RU, получил в итоговом списке трех представителей. К маневрам Кочеткова погруженные в конфликт люди относятся с неприкрытой иронией. По словам сразу нескольких источников, за пару месяцев до старта кампании бизнесмен уверял Куйвашева, что не испытывает интереса к борьбе за гордуму. Тусовку это удивляло: у миллиардера богатая история политических баталий. На выборах в 2018-м, например, Кочетков по заданию Куйвашева координировал большую прогубернаторскую коалицию, целью которой было зачистить мэрию от старой городской команды и ее фронтмена Владимира Тунгусова — опального экс-вице-мэра и вице-губернатора, открыто выступившего против шефа и уволенного за два дня до голосования. Несмотря на все заявления, кандидаты Кочеткова уже в конце марта вели активную подготовку с уже открытым финансированием. Статья по теме Соперники мэра Екатеринбурга ищут новую площадку для войны с ним Сам миллиардер к этому моменту договорился о сотрудничестве с доверенным политтехнологом губернатора Ринатом Хазеевым — тот обладает неоднозначной репутацией из-за кампании 2021 года, когда, имея самый крупный предвыборный фонд, якобы не отчитался о расходах перед спонсорами. Именно Хазеев, по словам источника URA.RU, с марта занимался консультированием кандидатов из пула Кочеткова, хотя бизнесмен заверял Куйвашева, что с технологом они даже не общаются. Действительное отношение владельца «Мотива» к губернатору иллюстрирует недавняя история, пересказанная осведомленным собеседником. 16 марта Куйвашев отмечал свое 52-летие — на вечеринке, помимо других гостей, он хотел видеть и представителей бизнес-элиты, включая Кочеткова. Миллиардер, впрочем, отказался, заявив, что вынужден сидеть с детьми. Однако же когда Кочеткову позвонил их общий с губернатором знакомый и предложил все-таки присоединиться к вечеру, тот «был на месте через 15 минут», рассказывает источник. Любопытно, что в самый разгар подготовки к кампании по тусовке пошел сенсационный слух: якобы между Кочетковым и Хазеевым возникли непреодолимые разногласия, и консультировать кандидатов бизнесмена пиарщик перестал. Однако наблюдатели указывают, что и это может быть намеренным вбросом с целью дезориентировать губернатора: не исключено, что это новая попытка убедить Куйвашева поддержать на выборах людей Кочеткова. Аксана Панова неожиданно сменила риторику в отношении мэра Алексея Орлова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Как указывает еще один собеседник, вызывает вопросы искренность и другого представителя этой части губернаторского круга — пиарщицы Аксаны Пановой, близкой подруги Хазеева. В ее линии поведения отмечают странную перемену. Сначала Панова, по свидетельствам нескольких источников URA.RU, публично подтверждала тусовке, что мэр Орлов — полноправный координатор списка одномандатников. Однако затем, в начале марта, примерно в одно время с поступившим от Кочеткова недовольством, пиарщица неожиданно сама же стала это опровергать. В частности, через собственный анонимный telegram-канал «Не для протокола» Панова практически прямым текстом заявляла: Орлов с заданием губернатора не справляется. Сам Куйвашев даст такое заключение только через месяц — на закрытой встрече узким кругом. При всей странности поведения Панова продолжает координировать пиар-составляющую кампании в гордуму. Хотя последний опыт реальных выборов, напоминает собеседник, у экс-журналистки был целых десять лет назад — кампания отца ее двоих детей Евгения Ройзмана (признан иноагентом в РФ), избравшегося главой Екатеринбурга. В команде Куйвашева вместе с тем понимают, что Панову шеф вряд ли оставит: «Он будто покрывает свой ментальный долг перед ней за уголовное преследование 2012-13 годов (по делу о вымогательстве; тогда Панову приговорили к лишению свободы условно — прим. ред.)». Выяснить позицию самих Пановой и Хазеева не удалось, они принципиально отказываются от общения с прессой. Связаться с приемной Виталия Кочеткова корреспонденту не удалось, там не ответили на звонок. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Часть окружения свердловского губернатора Евгения Куйвашева использует предстоящую кампанию в думу Екатеринбурга, чтобы манипулировать шефом. Люди, позицию которых глава региона имеет в виду при принятии решений, затеяли игру по собственным правилам, создавая токсичную обстановку вокруг выборов. Ради достижения своих целей, отмечают собеседники URA.RU, главные зачинщики даже пустили слух, нацеленный на Куйвашева. Подготовка к сентябрьскому голосованию ведется в условиях высочайшего напряжения. В последние недели — особенно на фоне переговоров о списке будущих депутатов-одномандатников — конфликты сотрясают областной истеблишмент практически перманентно. Ситуация накалилась настолько, что ближайший круг Куйвашева обнаружил существование антигубернаторского заговора в элите. Крупнейшие ФПГ отказали главе региона в снятии своих кандидатов с выборов, что резиденцией было воспринято как часть подспудной интриги бизнесменов. Зато вполне осязаемо интриговал другой представитель бомонда — миллиардер Виталий Кочетков. Владелец «Мотива» стал одним из самых заметных участников кампании, когда в начале апреля ему удалось оттеснить от работы над списком одномандатников мэра Екатеринбурга Алексея Орлова. Тот не хотел, чтобы связанные с Кочетковым депутаты переходили в новую думу, и удалил бизнесмена из торгов. Возмущенный миллиардер пожаловался губернатору и, по данным URA.RU, получил в итоговом списке трех представителей. К маневрам Кочеткова погруженные в конфликт люди относятся с неприкрытой иронией. По словам сразу нескольких источников, за пару месяцев до старта кампании бизнесмен уверял Куйвашева, что не испытывает интереса к борьбе за гордуму. Тусовку это удивляло: у миллиардера богатая история политических баталий. На выборах в 2018-м, например, Кочетков по заданию Куйвашева координировал большую прогубернаторскую коалицию, целью которой было зачистить мэрию от старой городской команды и ее фронтмена Владимира Тунгусова — опального экс-вице-мэра и вице-губернатора, открыто выступившего против шефа и уволенного за два дня до голосования. Сам миллиардер к этому моменту договорился о сотрудничестве с доверенным политтехнологом губернатора Ринатом Хазеевым — тот обладает неоднозначной репутацией из-за кампании 2021 года, когда, имея самый крупный предвыборный фонд, якобы не отчитался о расходах перед спонсорами. Именно Хазеев, по словам источника URA.RU, с марта занимался консультированием кандидатов из пула Кочеткова, хотя бизнесмен заверял Куйвашева, что с технологом они даже не общаются. Действительное отношение владельца «Мотива» к губернатору иллюстрирует недавняя история, пересказанная осведомленным собеседником. 16 марта Куйвашев отмечал свое 52-летие — на вечеринке, помимо других гостей, он хотел видеть и представителей бизнес-элиты, включая Кочеткова. Миллиардер, впрочем, отказался, заявив, что вынужден сидеть с детьми. Однако же когда Кочеткову позвонил их общий с губернатором знакомый и предложил все-таки присоединиться к вечеру, тот «был на месте через 15 минут», рассказывает источник. Любопытно, что в самый разгар подготовки к кампании по тусовке пошел сенсационный слух: якобы между Кочетковым и Хазеевым возникли непреодолимые разногласия, и консультировать кандидатов бизнесмена пиарщик перестал. Однако наблюдатели указывают, что и это может быть намеренным вбросом с целью дезориентировать губернатора: не исключено, что это новая попытка убедить Куйвашева поддержать на выборах людей Кочеткова. Как указывает еще один собеседник, вызывает вопросы искренность и другого представителя этой части губернаторского круга — пиарщицы Аксаны Пановой, близкой подруги Хазеева. В ее линии поведения отмечают странную перемену. Сначала Панова, по свидетельствам нескольких источников URA.RU, публично подтверждала тусовке, что мэр Орлов — полноправный координатор списка одномандатников. Однако затем, в начале марта, примерно в одно время с поступившим от Кочеткова недовольством, пиарщица неожиданно сама же стала это опровергать. В частности, через собственный анонимный telegram-канал «Не для протокола» Панова практически прямым текстом заявляла: Орлов с заданием губернатора не справляется. Сам Куйвашев даст такое заключение только через месяц — на закрытой встрече узким кругом. При всей странности поведения Панова продолжает координировать пиар-составляющую кампании в гордуму. Хотя последний опыт реальных выборов, напоминает собеседник, у экс-журналистки был целых десять лет назад — кампания отца ее двоих детей Евгения Ройзмана (признан иноагентом в РФ), избравшегося главой Екатеринбурга. В команде Куйвашева вместе с тем понимают, что Панову шеф вряд ли оставит: «Он будто покрывает свой ментальный долг перед ней за уголовное преследование 2012-13 годов (по делу о вымогательстве; тогда Панову приговорили к лишению свободы условно — прим. ред.)». Выяснить позицию самих Пановой и Хазеева не удалось, они принципиально отказываются от общения с прессой. Связаться с приемной Виталия Кочеткова корреспонденту не удалось, там не ответили на звонок.