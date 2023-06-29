Заслуженный врач ДНР: «Страшно, но уходить никто не собирается»

Как с 2014 года Россия сохраняет перинатальный центр в Донецке — в интервью URA.RU

29 июня 2023 в 17:28 Размер текста - 17 +

Анна Железная рассказала, что центру охраны материнства и детства удалось сохранить мощности с 2014 года благодаря поддержке России Фото: Евгений Линин, URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Попавший год назад под обстрелы «Донецкий республиканский центр охраны материнства и детства» скоро получит новый корпус с детской реанимацией. Он будет рассчитан на 200 пациентов и оснащен самым современным оборудованием. Предназначен новый перинатальный центр будет для сложных пациенток: на случаи преждевременных родов и проблемных беременностей. Об изменениях, которые произошли в учреждении после вхождения ДНР в состав России, рассказала URA.RU гендиректор центра Анна Железная. Анна Железная, профессор, доктор медицинских наук, получила звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации». Также является «Заслуженным врачом ДНР» Фото: сайт kremlin.ru. Михаил Терещенко, ТАСС — Анна Александровна, как жил возглавляемом вами медицинский центр после событий 2014 года? — Донецкий центр охраны материнства и детства соответствовал высоким европейским стандартам еще до 2014 года. Сегодня это более 30 подразделений, у нас работает более 200 специалистов и тысяча коек для пациентов. Достаточно мощный. После событий 2014 года и образования Донецкой Народной Республики благодаря России мы не были брошены. С помощью Гуманитарной программы по воссоединению народов Донбасса нас обеспечили всем, чтобы оказывать помощь. Были поставки нового оборудования и расходных материалов, медикаментов. За эти годы, пока программа работала, все получали помощь. Достаточно много пациентов приезжали даже с территории Украины и рожать, и получать гинекологическую помощь. Эта программа дала нам возможность выжить. — А что происходит сейчас, после официального вхождения в состав России? — Сейчас, после вхождения в состав России, по заданию президента РФ Владимира Путина у нас строится новый перинатальный центр. Он строится с опережением графика. Будет красивый, светлый и решит много стратегических проблем. Планируется к запуску в декабре этого года. Новый центр рассчитан на 221 койку по штатному расписанию, это без учета реанимационных. Будет 45 коек для беременных с патологиями, 55 коек для родов, 20 детской реанимации с возможностью приема детей из других родовспомогательных учреждений. Если родился недоношенный ребенок, с помощью санитарной авиации он может быть транспортирован в эту детскую реанимацию. После вхождения ДНР в состав России, медицинский центр получит новый высокотехнологичный корпус Фото: Евгений Линин, URA.RU Еще 40 коек второго этапа выхаживания. Детки, которые потребуют дальнейшего выхаживания, будут в этом отделении до момента выписки домой или перевода в другое медицинское учреждение по показаниям. По проекту центр рассчитан на оказание, в основном, акушерской помощи. Естественно, он будет с новым, высокотехнологичным оборудованием. Центр будет предназначен для преждевременных родов, для пациенток с угрозой для плода, для проблемных беременностей с возможными осложнениями у новорожденного. — А что с уже имеющимися корпусами? — Вместе с существующим корпусом, в котором собиралось все лучшее, сохранятся все подразделения, которые охватывают полностью службу материнства и детства, гинекологическую службу, службу несовершеннолетних — это кризисная служба. Таким образом у нас родится мощный перинатальный центр в двух корпусах. Мы сможем охватить и ближайшие новые освобожденные территории. Новый перинатальный центр будет рассчитан на сложные случаи и оснащен детской реанимацией Фото: Илья Московец © URA.RU — Как вхождение в состав РФ сказалось на ваших сотрудниках, на пациентах? — После вхождения в состав России стало однозначно легче, потому что есть уверенность, что все законно юридически, что мы действительно субъект Российской Федерации. Мы живем теперь по новому законодательству, и нам нужно время к этому адаптироваться. В нашей службе уже новые протоколы. Если требуется технологичная помощь, у нас есть замечательные кураторы, которые могут ее оказать. Отработан механизм, когда пациент при необходимых показаниях направляется в другие регионы РФ. В основном это Москва и Санкт-Петербург. — Расскажите о ваших кураторах в России Донецким медикам помогают кураторы из Москвы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — Нашим куратором является Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова в Москве. Мы с ними всегда на связи. Если нужно посоветоваться, очень развиты сейчас телемедицинские консультации — направляем ТНК и получаем либо совет, либо решение. Благодаря сотрудничеству с кураторами у нас отремонтировано очень много оборудования. Есть оборудование, которое находится в ремонте, через две недели уже получим его обратно. С введением нового центра все сложные патологии будут концентрироваться у нас, потому что у нас перинатальный центр третьего уровня. Также кураторы помогают нам с обменом опытом. Так Тульский перинатальный центр построен по такому же проекту. С интересом ездили смотреть, как он функционирует, чтобы понять как улучшить работу здесь, какие-то моменты заранее предупредить. ? Я знаю, что в прошлом году ваш центр обстреливали ВСУ. То, что вы находитесь в эпицентре боевых действий, влияет на вас, на вашу работу? — Да, 13 июня прошлого года было. Несмотря на то, что здесь страшно, все, кто здесь работают, уходить не собираются. Пока мы справляемся своими силами. Не знаю, как встанет кадровый вопрос в декабре, после введения нового центра, когда потребуется больше сотрудников. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Попавший год назад под обстрелы «Донецкий республиканский центр охраны материнства и детства» скоро получит новый корпус с детской реанимацией. Он будет рассчитан на 200 пациентов и оснащен самым современным оборудованием. Предназначен новый перинатальный центр будет для сложных пациенток: на случаи преждевременных родов и проблемных беременностей. Об изменениях, которые произошли в учреждении после вхождения ДНР в состав России, рассказала URA.RU гендиректор центра Анна Железная. — Анна Александровна, как жил возглавляемом вами медицинский центр после событий 2014 года? — Донецкий центр охраны материнства и детства соответствовал высоким европейским стандартам еще до 2014 года. Сегодня это более 30 подразделений, у нас работает более 200 специалистов и тысяча коек для пациентов. Достаточно мощный. После событий 2014 года и образования Донецкой Народной Республики благодаря России мы не были брошены. С помощью Гуманитарной программы по воссоединению народов Донбасса нас обеспечили всем, чтобы оказывать помощь. Были поставки нового оборудования и расходных материалов, медикаментов. — А что происходит сейчас, после официального вхождения в состав России? — Сейчас, после вхождения в состав России, по заданию президента РФ Владимира Путина у нас строится новый перинатальный центр. Он строится с опережением графика. Будет красивый, светлый и решит много стратегических проблем. Планируется к запуску в декабре этого года. Еще 40 коек второго этапа выхаживания. Детки, которые потребуют дальнейшего выхаживания, будут в этом отделении до момента выписки домой или перевода в другое медицинское учреждение по показаниям. По проекту центр рассчитан на оказание, в основном, акушерской помощи. Естественно, он будет с новым, высокотехнологичным оборудованием. Центр будет предназначен для преждевременных родов, для пациенток с угрозой для плода, для проблемных беременностей с возможными осложнениями у новорожденного. — А что с уже имеющимися корпусами? — Вместе с существующим корпусом, в котором собиралось все лучшее, сохранятся все подразделения, которые охватывают полностью службу материнства и детства, гинекологическую службу, службу несовершеннолетних — это кризисная служба. Таким образом у нас родится мощный перинатальный центр в двух корпусах. Мы сможем охватить и ближайшие новые освобожденные территории. — Как вхождение в состав РФ сказалось на ваших сотрудниках, на пациентах? — После вхождения в состав России стало однозначно легче, потому что есть уверенность, что все законно юридически, что мы действительно субъект Российской Федерации. Мы живем теперь по новому законодательству, и нам нужно время к этому адаптироваться. В нашей службе уже новые протоколы. Если требуется технологичная помощь, у нас есть замечательные кураторы, которые могут ее оказать. Отработан механизм, когда пациент при необходимых показаниях направляется в другие регионы РФ. В основном это Москва и Санкт-Петербург. — Расскажите о ваших кураторах в России — Нашим куратором является Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова в Москве. Мы с ними всегда на связи. Если нужно посоветоваться, очень развиты сейчас телемедицинские консультации — направляем ТНК и получаем либо совет, либо решение. Благодаря сотрудничеству с кураторами у нас отремонтировано очень много оборудования. Есть оборудование, которое находится в ремонте, через две недели уже получим его обратно. С введением нового центра все сложные патологии будут концентрироваться у нас, потому что у нас перинатальный центр третьего уровня. Также кураторы помогают нам с обменом опытом. Так Тульский перинатальный центр построен по такому же проекту. С интересом ездили смотреть, как он функционирует, чтобы понять как улучшить работу здесь, какие-то моменты заранее предупредить. ? Я знаю, что в прошлом году ваш центр обстреливали ВСУ. То, что вы находитесь в эпицентре боевых действий, влияет на вас, на вашу работу? Пока мы справляемся своими силами. Не знаю, как встанет кадровый вопрос в декабре, после введения нового центра, когда потребуется больше сотрудников.