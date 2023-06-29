Заслуженный врач ДНР: «Страшно, но уходить никто не собирается»

Как с 2014 года Россия сохраняет перинатальный центр в Донецке — в интервью URA.RU

© Служба новостей «URA.RU»
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Анна Железная рассказала, что центру охраны материнства и детства удалось сохранить мощности с 2014 года благодаря поддержке России
Анна Железная рассказала, что центру охраны материнства и детства удалось сохранить мощности с 2014 года благодаря поддержке России Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Попавший год назад под обстрелы «Донецкий республиканский центр охраны материнства и детства» скоро получит новый корпус с детской реанимацией. Он будет рассчитан на 200 пациентов и оснащен самым современным оборудованием. Предназначен новый перинатальный центр будет для сложных пациенток: на случаи преждевременных родов и проблемных беременностей. Об изменениях, которые произошли в учреждении после вхождения ДНР в состав России, рассказала URA.RU гендиректор центра Анна Железная.

Анна Железная, профессор, доктор медицинских наук, получила звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации». Также является «Заслуженным врачом ДНР»
Анна Железная, профессор, доктор медицинских наук, получила звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации». Также является «Заслуженным врачом ДНР»
Фото:

— Анна Александровна, как жил возглавляемом вами медицинский центр после событий 2014 года?

— Донецкий центр охраны материнства и детства соответствовал высоким европейским стандартам еще до 2014 года. Сегодня это более 30 подразделений, у нас работает более 200 специалистов и тысяча коек для пациентов. Достаточно мощный. После событий 2014 года и образования Донецкой Народной Республики благодаря России мы не были брошены. С помощью Гуманитарной программы по воссоединению народов Донбасса нас обеспечили всем, чтобы оказывать помощь. Были поставки нового оборудования и расходных материалов, медикаментов.

За эти годы, пока программа работала, все получали помощь. Достаточно много пациентов приезжали даже с территории Украины и рожать, и получать гинекологическую помощь. Эта программа дала нам возможность выжить.

— А что происходит сейчас, после официального вхождения в состав России?

— Сейчас, после вхождения в состав России, по заданию президента РФ Владимира Путина у нас строится новый перинатальный центр. Он строится с опережением графика. Будет красивый, светлый и решит много стратегических проблем. Планируется к запуску в декабре этого года.

Новый центр рассчитан на 221 койку по штатному расписанию, это без учета реанимационных. Будет 45 коек для беременных с патологиями, 55 коек для родов, 20 детской реанимации с возможностью приема детей из других родовспомогательных учреждений. Если родился недоношенный ребенок, с помощью санитарной авиации он может быть транспортирован в эту детскую реанимацию.
После вхождения ДНР в состав России, медицинский центр получит новый высокотехнологичный корпус
После вхождения ДНР в состав России, медицинский центр получит новый высокотехнологичный корпус
Фото:

Еще 40 коек второго этапа выхаживания. Детки, которые потребуют дальнейшего выхаживания, будут в этом отделении до момента выписки домой или перевода в другое медицинское учреждение по показаниям. По проекту центр рассчитан на оказание, в основном, акушерской помощи. Естественно, он будет с новым, высокотехнологичным оборудованием. Центр будет предназначен для преждевременных родов, для пациенток с угрозой для плода, для проблемных беременностей с возможными осложнениями у новорожденного.

— А что с уже имеющимися корпусами?

— Вместе с существующим корпусом, в котором собиралось все лучшее, сохранятся все подразделения, которые охватывают полностью службу материнства и детства, гинекологическую службу, службу несовершеннолетних — это кризисная служба. Таким образом у нас родится мощный перинатальный центр в двух корпусах. Мы сможем охватить и ближайшие новые освобожденные территории.

Клипарт. Магнитогорск
Новый перинатальный центр будет рассчитан на сложные случаи и оснащен детской реанимацией
Фото:

 — Как вхождение в состав РФ сказалось на ваших сотрудниках, на пациентах?

— После вхождения в состав России стало однозначно легче, потому что есть уверенность, что все законно юридически, что мы действительно субъект Российской Федерации. Мы живем теперь по новому законодательству, и нам нужно время к этому адаптироваться. В нашей службе уже новые протоколы. Если требуется технологичная помощь, у нас есть замечательные кураторы, которые могут ее оказать. Отработан механизм, когда пациент при необходимых показаниях направляется в другие регионы РФ. В основном это Москва и Санкт-Петербург.

— Расскажите о ваших кураторах в России

Беременность, клипарт. Екатеринбург
Донецким медикам помогают кураторы из Москвы
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Нашим куратором является Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова в Москве. Мы с ними всегда на связи. Если нужно посоветоваться, очень развиты сейчас телемедицинские консультации — направляем ТНК и получаем либо совет, либо решение. Благодаря сотрудничеству с кураторами у нас отремонтировано очень много оборудования. Есть оборудование, которое находится в ремонте, через две недели уже получим его обратно. С введением нового центра все сложные патологии будут концентрироваться у нас, потому что у нас перинатальный центр третьего уровня.

Также кураторы помогают нам с обменом опытом. Так Тульский перинатальный центр построен по такому же проекту. С интересом ездили смотреть, как он функционирует, чтобы понять как улучшить работу здесь, какие-то моменты заранее предупредить.

? Я знаю, что в прошлом году ваш центр обстреливали ВСУ. То, что вы находитесь в эпицентре боевых действий, влияет на вас, на вашу работу?

— Да, 13 июня прошлого года было. Несмотря на то, что здесь страшно, все, кто здесь работают, уходить не собираются.

Пока мы справляемся своими силами. Не знаю, как встанет кадровый вопрос в декабре, после введения нового центра, когда потребуется больше сотрудников.

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Попавший год назад под обстрелы «Донецкий республиканский центр охраны материнства и детства» скоро получит новый корпус с детской реанимацией. Он будет рассчитан на 200 пациентов и оснащен самым современным оборудованием. Предназначен новый перинатальный центр будет для сложных пациенток: на случаи преждевременных родов и проблемных беременностей. Об изменениях, которые произошли в учреждении после вхождения ДНР в состав России, рассказала URA.RU гендиректор центра Анна Железная. — Анна Александровна, как жил возглавляемом вами медицинский центр после событий 2014 года? — Донецкий центр охраны материнства и детства соответствовал высоким европейским стандартам еще до 2014 года. Сегодня это более 30 подразделений, у нас работает более 200 специалистов и тысяча коек для пациентов. Достаточно мощный. После событий 2014 года и образования Донецкой Народной Республики благодаря России мы не были брошены. С помощью Гуманитарной программы по воссоединению народов Донбасса нас обеспечили всем, чтобы оказывать помощь. Были поставки нового оборудования и расходных материалов, медикаментов. — А что происходит сейчас, после официального вхождения в состав России? — Сейчас, после вхождения в состав России, по заданию президента РФ Владимира Путина у нас строится новый перинатальный центр. Он строится с опережением графика. Будет красивый, светлый и решит много стратегических проблем. Планируется к запуску в декабре этого года. Еще 40 коек второго этапа выхаживания. Детки, которые потребуют дальнейшего выхаживания, будут в этом отделении до момента выписки домой или перевода в другое медицинское учреждение по показаниям. По проекту центр рассчитан на оказание, в основном, акушерской помощи. Естественно, он будет с новым, высокотехнологичным оборудованием. Центр будет предназначен для преждевременных родов, для пациенток с угрозой для плода, для проблемных беременностей с возможными осложнениями у новорожденного. — А что с уже имеющимися корпусами? — Вместе с существующим корпусом, в котором собиралось все лучшее, сохранятся все подразделения, которые охватывают полностью службу материнства и детства, гинекологическую службу, службу несовершеннолетних — это кризисная служба. Таким образом у нас родится мощный перинатальный центр в двух корпусах. Мы сможем охватить и ближайшие новые освобожденные территории.  — Как вхождение в состав РФ сказалось на ваших сотрудниках, на пациентах? — После вхождения в состав России стало однозначно легче, потому что есть уверенность, что все законно юридически, что мы действительно субъект Российской Федерации. Мы живем теперь по новому законодательству, и нам нужно время к этому адаптироваться. В нашей службе уже новые протоколы. Если требуется технологичная помощь, у нас есть замечательные кураторы, которые могут ее оказать. Отработан механизм, когда пациент при необходимых показаниях направляется в другие регионы РФ. В основном это Москва и Санкт-Петербург. — Расскажите о ваших кураторах в России — Нашим куратором является Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова в Москве. Мы с ними всегда на связи. Если нужно посоветоваться, очень развиты сейчас телемедицинские консультации — направляем ТНК и получаем либо совет, либо решение. Благодаря сотрудничеству с кураторами у нас отремонтировано очень много оборудования. Есть оборудование, которое находится в ремонте, через две недели уже получим его обратно. С введением нового центра все сложные патологии будут концентрироваться у нас, потому что у нас перинатальный центр третьего уровня. Также кураторы помогают нам с обменом опытом. Так Тульский перинатальный центр построен по такому же проекту. С интересом ездили смотреть, как он функционирует, чтобы понять как улучшить работу здесь, какие-то моменты заранее предупредить. ? Я знаю, что в прошлом году ваш центр обстреливали ВСУ. То, что вы находитесь в эпицентре боевых действий, влияет на вас, на вашу работу? Пока мы справляемся своими силами. Не знаю, как встанет кадровый вопрос в декабре, после введения нового центра, когда потребуется больше сотрудников.
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