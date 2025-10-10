Под Екатеринбургом бесследно пропал 16-летний подросток. Фото

Парня не могут найти несколько дней (архивное фото)
Парня не могут найти несколько дней (архивное фото) Фото:

В поселке Бобровский (Свердловская область) без вести пропал 16-летний Ярослав Плешков. Парня не могут найти с 6 октября, рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

«Внимание! Помогите найти подростка! Может находиться в вашем городе или районе», — следует из поста в соцсетях волонтеров.

Рост подростка — 160 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы, серые глаза. На момент пропажи был одет в светло-коричневую куртку, черные кофту и джинсы, бело-серые кроссовки.

Фото:

