Восемь сервисов, которые помогают бизнесу входить в цифровую эру

Как упростить жизнь себе и клиентам и стать компанией будущего?

30 октября 2023 в 12:15 Размер текста - 17 +

Самый популярный сервис Яндекс 360 для бизнеса — Почта Фото: Анна Майорова © URA.RU Крупный бизнес в России на 62% удовлетворен степенью цифровой трансформации в компаниях, средний — на 42%, мелкий — на 49%. Таковы данные исследования, проведенного Hawking Bros в партнерстве с «Опорой России» в 2023 году, в эру цифровой трансформации. При этом самыми технологичными оказались организации, связанные со сферой digital. Там все бизнес-процессы максимально автоматизированы. Далее уровень цифровизации напрямую зависит от масштабов компании: чем она больше, тем серьезнее подход. Но что освоили большинство организаций — и крупных, и мелких — так это виртуальный офис. Он позволяет оптимизировать самые элементарные процессы и добиться более эффективной работы как в коммуникации сотрудников между собой, так и в общении работников с партнерами и клиентами. Из чего состоит виртуальный офис Как рассказали URA.RU в пресс-службе Яндекс 360 для бизнеса, в последнее время популярность их сервисов, объединенных в единую цифровую экосистему, активно растет. За более чем два года количество клиентов экосистемы увеличилось в 10 раз. Сегодня их число составляет более 100 тысяч организаций. Это компании самых разных отраслей экономики и самого разного масштаба — малые, средние и крупные. «Бизнес-среда стремительно меняется. Вместе с распространением удаленного и гибридного форматов появились и новые требования к инструментам для совместной работы. Яндекс 360 как разработчик корпоративного продукта следит за тенденциями, тесно сотрудничает с клиентами и работает над возможностями, которые закроют потребности бизнеса», — прокомментировал коммерческий директор Яндекс 360 для бизнеса Александр Чеснавский. В виртуальном офисе сотрудники могут одновременно решать самые разные задачи Фото: Анна Майорова © URA.RU Яндекс 360 для бизнеса — это виртуальный офис, в котором можно решать самые разные рабочие задачи. В экосистему сервисов входят Почта, Телемост, Диск, Календарь, Мессенджер, Заметки, Документы и Рассылки. Как отмечают представители Яндекс 360 для бизнеса, самой популярной у клиентов является Почта. К ней обращаются свыше 80% пользователей организаций. На втором месте — Документы. Сервис позволяет пользоваться данными — текстами, таблицами, презентациями — совместно и сотрудникам, и партнерам. При этом все данные хранятся в «облаке» на Диске. Таким образом, не придется переживать, что информация потеряется. К слову о безопасности, разработчики добавили в Диск функцию аудит-лог. С помощью нее администраторы узнают, какие операции сотрудники совершали с файлами. Кроме того, администратор может ограничить доступ к Диску с помощью пароля или установить срок действия для ссылки, по которой можно перейти на Диск. Еще один сервис, входящий в экосистему, — Телемост. С помощью сервиса сотрудники проводят встречи и совещания внутри организации и с клиентами онлайн вне зависимости от географии и часовых поясов. А недавно работу сервиса улучшили: стали надежнее связь и трансляция звука. Еще одна фишка сервиса — возможность организатора контролировать, кто присоединяется к звонку или трансляции. Также организатор может управлять микрофонами и видео других участников, удалять пользователей и закрывать им доступ на 24 часа. С помощью сервиса Календарь работники следят за расписанием встреч, чтобы ничего не пропустить. А поделившись своим календарем с другими сотрудниками, они могут синхронизироваться по времени и спланировать совместные процессы. Заметки, входящие в экосистему Яндекс 360 для бизнеса, помогают хранить рабочие задачи и идеи. Фишка сервиса в том, что Заметки автоматически синхронизируются на всех устройствах пользователя — соответственно, ими можно пользоваться из дома, офиса или во время командировки. Перейти на виртуальный офис можно всего за несколько дней Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мессенджер от Яндекс 360 для бизнеса позволяет максимально удобно работать с потоком сообщений. Для сотрудников доступны треды (тематические ветки обсуждений), опросы. Для быстрой навигации по диалогам можно использовать фильтры, а для выполнения рутинных задач — чат-бот, групповое общение легко организовать с помощью совместного звонка. Для общения с клиентами пригодится и сервис Рассылки. Он позволяет оптимизировать отправку электронных писем о новостях и акциях компании и одновременно разослать сообщения всем клиентам. Что говорят о популярной экосистеме в компаниях Помимо разнообразных и, безусловно, удобных фич, в компаниях отмечают и другой плюс экосистемы — перейти на Яндекс 360 для бизнеса можно в максимально короткие сроки. Как говорят представители Faberlic, им удалось сделать это всего за три дня. Такие рекордно короткие сроки были вызваны производственной необходимостью: весной 2022 года сотрудники компании резко потеряли доступ к иностранным облачным сервисам, и их работа оказалась полностью заблокирована. «Мы потеряли всю коммуникацию за один вечер. Предварительного уведомления мы не получали и не понимали, в чем дело», — рассказал Forbes руководитель отдела техподдержки Faberlic Илья Родионов. В субботу утром специалисты Faberlic написали аккаунт-менеджеру Яндекс 360 и договорились о переносе всех данных из Microsoft 365 в Яндекс 360 для бизнеса. Представители экосистемы поняли, что это особая ситуация. Промедления здесь недопустимы, а с оплатой в выходной день могут быть задержки. Поэтому менеджер открыл компании пробный доступ для двух тысяч сотрудников и приступил к переносу данных. Все было сделано за три дня. Дальше в течение 1,5 месяцев были устранены недостатки. Таким образом, пользоваться сервисами стало максимально удобно. В число пользователей экосистемы Яндекс 360 для бизнеса попали и множество других крупных федеральных компаний. Например, транспортно-логистические компании «Монополия» и Major Logistics. Последним и вовсе удалось перейти в экосистему за один день. Реклама. Заказчик ООО «Яндекс» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Крупный бизнес в России на 62% удовлетворен степенью цифровой трансформации в компаниях, средний — на 42%, мелкий — на 49%. Таковы данные исследования, проведенного Hawking Bros в партнерстве с «Опорой России» в 2023 году, в эру цифровой трансформации. При этом самыми технологичными оказались организации, связанные со сферой digital. Там все бизнес-процессы максимально автоматизированы. Далее уровень цифровизации напрямую зависит от масштабов компании: чем она больше, тем серьезнее подход. Но что освоили большинство организаций — и крупных, и мелких — так это виртуальный офис. Он позволяет оптимизировать самые элементарные процессы и добиться более эффективной работы как в коммуникации сотрудников между собой, так и в общении работников с партнерами и клиентами. Из чего состоит виртуальный офис Как рассказали URA.RU в пресс-службе Яндекс 360 для бизнеса, в последнее время популярность их сервисов, объединенных в единую цифровую экосистему, активно растет. За более чем два года количество клиентов экосистемы увеличилось в 10 раз. Сегодня их число составляет более 100 тысяч организаций. Это компании самых разных отраслей экономики и самого разного масштаба — малые, средние и крупные. «Бизнес-среда стремительно меняется. Вместе с распространением удаленного и гибридного форматов появились и новые требования к инструментам для совместной работы. Яндекс 360 как разработчик корпоративного продукта следит за тенденциями, тесно сотрудничает с клиентами и работает над возможностями, которые закроют потребности бизнеса», — прокомментировал коммерческий директор Яндекс 360 для бизнеса Александр Чеснавский. Яндекс 360 для бизнеса — это виртуальный офис, в котором можно решать самые разные рабочие задачи. В экосистему сервисов входят Почта, Телемост, Диск, Календарь, Мессенджер, Заметки, Документы и Рассылки. Как отмечают представители Яндекс 360 для бизнеса, самой популярной у клиентов является Почта. К ней обращаются свыше 80% пользователей организаций. На втором месте — Документы. Сервис позволяет пользоваться данными — текстами, таблицами, презентациями — совместно и сотрудникам, и партнерам. При этом все данные хранятся в «облаке» на Диске. Таким образом, не придется переживать, что информация потеряется. К слову о безопасности, разработчики добавили в Диск функцию аудит-лог. С помощью нее администраторы узнают, какие операции сотрудники совершали с файлами. Кроме того, администратор может ограничить доступ к Диску с помощью пароля или установить срок действия для ссылки, по которой можно перейти на Диск. Еще один сервис, входящий в экосистему, — Телемост. С помощью сервиса сотрудники проводят встречи и совещания внутри организации и с клиентами онлайн вне зависимости от географии и часовых поясов. А недавно работу сервиса улучшили: стали надежнее связь и трансляция звука. Еще одна фишка сервиса — возможность организатора контролировать, кто присоединяется к звонку или трансляции. Также организатор может управлять микрофонами и видео других участников, удалять пользователей и закрывать им доступ на 24 часа. С помощью сервиса Календарь работники следят за расписанием встреч, чтобы ничего не пропустить. А поделившись своим календарем с другими сотрудниками, они могут синхронизироваться по времени и спланировать совместные процессы. Заметки, входящие в экосистему Яндекс 360 для бизнеса, помогают хранить рабочие задачи и идеи. Фишка сервиса в том, что Заметки автоматически синхронизируются на всех устройствах пользователя — соответственно, ими можно пользоваться из дома, офиса или во время командировки. Мессенджер от Яндекс 360 для бизнеса позволяет максимально удобно работать с потоком сообщений. Для сотрудников доступны треды (тематические ветки обсуждений), опросы. Для быстрой навигации по диалогам можно использовать фильтры, а для выполнения рутинных задач — чат-бот, групповое общение легко организовать с помощью совместного звонка. Для общения с клиентами пригодится и сервис Рассылки. Он позволяет оптимизировать отправку электронных писем о новостях и акциях компании и одновременно разослать сообщения всем клиентам. Что говорят о популярной экосистеме в компаниях Помимо разнообразных и, безусловно, удобных фич, в компаниях отмечают и другой плюс экосистемы — перейти на Яндекс 360 для бизнеса можно в максимально короткие сроки. Как говорят представители Faberlic, им удалось сделать это всего за три дня. Такие рекордно короткие сроки были вызваны производственной необходимостью: весной 2022 года сотрудники компании резко потеряли доступ к иностранным облачным сервисам, и их работа оказалась полностью заблокирована. «Мы потеряли всю коммуникацию за один вечер. Предварительного уведомления мы не получали и не понимали, в чем дело», — рассказал Forbes руководитель отдела техподдержки Faberlic Илья Родионов. В субботу утром специалисты Faberlic написали аккаунт-менеджеру Яндекс 360 и договорились о переносе всех данных из Microsoft 365 в Яндекс 360 для бизнеса. Представители экосистемы поняли, что это особая ситуация. Промедления здесь недопустимы, а с оплатой в выходной день могут быть задержки. Поэтому менеджер открыл компании пробный доступ для двух тысяч сотрудников и приступил к переносу данных. Все было сделано за три дня. Дальше в течение 1,5 месяцев были устранены недостатки. Таким образом, пользоваться сервисами стало максимально удобно. В число пользователей экосистемы Яндекс 360 для бизнеса попали и множество других крупных федеральных компаний. Например, транспортно-логистические компании «Монополия» и Major Logistics. Последним и вовсе удалось перейти в экосистему за один день. Реклама. Заказчик ООО «Яндекс»