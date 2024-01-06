Плащ-невидимка для СВО, мазь из крови и новый Tinder

Что создали смелые пермяки в 2023

07 января 2024 в 11:00 Размер текста - 17 +

Рассказываем о самых запоминающихся изобретениях ученых Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ученые Пермского Политехнического университета любознательные и изобретательной люди. Часто они делают открытия и изобретения, которые удивляют своей находчивостью и большой полезностью для людей. О самых запоминающихся и прорывных изобретениях в 2023 году рассказывает URA.RU. Нож для утилизации танков Ученые предложили использовать нож для утилизации «Леопардов» и «Абрамсов» Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Ученые задумались о такой нетривиальной и актуальной проблеме, как утилизация останков уничтоженной военной техники в зоне СВО. В ПНИПУ предложили разрезать танки «Леопард» и «Абрамс» специальным ножом, чтобы позже их было можно утилизировать. Инструмент является ножом каплевидной формы из высокотермостойкого материала. К прибору подключают электроток и он расплавляет объект. К слову, таким инструментом можно утилизировать и другие толстостенные конструкции, в том числе подводные лодки. «Плащ-неведимка» для маскировки от тепловизоров С новым материалам техника и люди будут не видны тепловизорам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Еще одно полезное изделие во время проводимой спецоперации — материал, укрывающий солдат и технику от вражеских тепловизоров. «Плащ-невидимка» пока находится в разработке, но уже показывает определенные результаты. Как рассказывают разработчики, материал легко ложится на любую поверхность и рассеивает излучение, что не позволяет оптическим приборам уловить его. Противоожоговая мазь на белках из крови Белок из крови человека повысил эффективность противоожоговой мази Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Чтобы упростить производство обычной противоожоговой мази и снизить ее побочный действия, ученые добавили в препарат альбумин (белок крови человека). Он является одним из главных транспортных белков в крови, а также заживляет раны и служит источником азота при дефиците белка. Испытания оказались успешными, мазь обеспечивает эффективный контакт с раной и практически не вызывает побочных действий. 3D-принтер для деталей самолета Прибор позволит производить детали самолета быстрее и с минимальным количеством отходов Фото: Георгий Бергал © URA.RU Для развития промышленности в стране пермские ученые изобрели прибор, который поможет ускорить производство новых металлических деталей в самолетостроении и других областях. Новый 3D-принтер изобрели еще в 2022 году, однако представили его широкой общественности только год спустя. Аппарат сокращает время на производство конструкции и значительно уменьшает количество отходов. Разработчики похвастались, что уже заключили контракты с несколькими крупными компаниями на поставку оборудования. Аналог Tinder для исследователей SciTinder позволит найти подходящего для исследования ученого и связаться с ним Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Одна из последних и самых необычных разработок ученых за текущий год — аналог Tinder для ученых. Сайт знакомств назвали SciTinder. Он призван помочь ученым найти коллег для совместных исследований. По заявлению создателей, система будет работать на базе искусственного интеллекта, который сравнивает ученых между собой по степени близости их научной деятельности. Приложение пока находится в разработке, полноценный релиз намечен на 2024 год. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ученые Пермского Политехнического университета любознательные и изобретательной люди. Часто они делают открытия и изобретения, которые удивляют своей находчивостью и большой полезностью для людей. О самых запоминающихся и прорывных изобретениях в 2023 году рассказывает URA.RU. Нож для утилизации танков Ученые задумались о такой нетривиальной и актуальной проблеме, как утилизация останков уничтоженной военной техники в зоне СВО. В ПНИПУ предложили разрезать танки «Леопард» и «Абрамс» специальным ножом, чтобы позже их было можно утилизировать. Инструмент является ножом каплевидной формы из высокотермостойкого материала. К прибору подключают электроток и он расплавляет объект. К слову, таким инструментом можно утилизировать и другие толстостенные конструкции, в том числе подводные лодки. «Плащ-неведимка» для маскировки от тепловизоров Еще одно полезное изделие во время проводимой спецоперации — материал, укрывающий солдат и технику от вражеских тепловизоров. «Плащ-невидимка» пока находится в разработке, но уже показывает определенные результаты. Как рассказывают разработчики, материал легко ложится на любую поверхность и рассеивает излучение, что не позволяет оптическим приборам уловить его. Противоожоговая мазь на белках из крови Чтобы упростить производство обычной противоожоговой мази и снизить ее побочный действия, ученые добавили в препарат альбумин (белок крови человека). Он является одним из главных транспортных белков в крови, а также заживляет раны и служит источником азота при дефиците белка. Испытания оказались успешными, мазь обеспечивает эффективный контакт с раной и практически не вызывает побочных действий. 3D-принтер для деталей самолета Для развития промышленности в стране пермские ученые изобрели прибор, который поможет ускорить производство новых металлических деталей в самолетостроении и других областях. Новый 3D-принтер изобрели еще в 2022 году, однако представили его широкой общественности только год спустя. Аппарат сокращает время на производство конструкции и значительно уменьшает количество отходов. Разработчики похвастались, что уже заключили контракты с несколькими крупными компаниями на поставку оборудования. Аналог Tinder для исследователей Одна из последних и самых необычных разработок ученых за текущий год — аналог Tinder для ученых. Сайт знакомств назвали SciTinder. Он призван помочь ученым найти коллег для совместных исследований. По заявлению создателей, система будет работать на базе искусственного интеллекта, который сравнивает ученых между собой по степени близости их научной деятельности. Приложение пока находится в разработке, полноценный релиз намечен на 2024 год.