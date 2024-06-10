Мэр привлек шефа свердловской полиции к охоте на «иноагентов»

По их вине из города бегут врачи, убежден чиновник

10 июня 2024 в 20:50 Размер текста - 17 +

Олега Нейфельда раздражают проверки в больнице на его территории Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Богдановича Олег Нейфельд попросил начальника ГУ МВД по Свердловской области Александра Мешкова проверить на экстремизм и дружбу с иноагентами Анну Асанову — депутата гордумы, помощника депутата Госдумы Андрея Кузнецова («Справедливая Россия»). По словам Нейфельда, (якобы) по вине Асановой район может остаться без врачей. В то время как сама Асанова обвинения отвергает. В своем письме Мешкову (есть в распоряжении URA.RU) Нейфельд ссылается на коллективное обращение от сотрудников Богдановичской районной больницы, поступившее в администрацию и думу. В этом обращении говорится «о возможном деструктивном движении на территории городского округа, организованном Анной Асановой», сообщает Мешкову Нейфельд. В письме мэра также отмечается связь Асановой с «Альянсом врачей» (признан иностранным агентом и запрещен на территории РФ). Эта организация появилась в 2018 году как независимый профсоюз медицинских работников. Возглавила его Анастасия Васильева, которую называли лечащим врачом блогера Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). В 2021-м Васильева публично от Навального отреклась. В письме Нейфельда фигурирует не только Асанова. Еще называются фамилии Владимира Кольцова (президент свердловского отделения «Всероссийская полицейская ассоциация»), Михаила Беспалова (председатель научного совета НИЦ «Глобальных коммуникаций») и бизнесмена Сергея Ровных. Они жаловались на больницу вместе с Асановой. «Просим провести проверку в отношении этих лиц на предмет экстремисткой деятельности, разжигания межнациональной розни. И причастности их к иностранным агентам и организациям», — попросил Мешкова Нейфельд. Копия обращения направлена также прокурору области Борису Крылову. По словам Олега Нейфельда, только за последнее время больница пережила 26 проверок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В беседе с URA.RU Нейфельд объяснил, что его гнев вызван бесконечными проверками, инициированными, в частности, Асановой. Богданович из-за них якобы стал терять врачей. «Это все длится с 2019 года. На заседании в Госдуме Андрей Кузнецов опустил факты, что за год было организовано в больнице 26 проверок. А это просто парализуют работу любой организации. У людей настроения нет. Благодаря этим проверкам, у нас уехало уже больше 20 специалистов. Четыре раза проходило изъятие документов. А ведь нам надо вести документы в госэкспертизу для проведения ремонта больниц, идти в финансирование. Главврач Елена Вдовина по ночам сидит и делает эти проекты. И если честно, она уже на грани срыва, она готова уйти. Если главврач сорвется, за ней сорвутся еще пару-тройку людей основных, хирургов в том числе, и все», — рассказал он. Статья по теме Вот как «Альянс врачей» заходил в Богданович в 2019-м По словам главы Богдановича, Асанова считает, что в больнице присутствует факт коррупции. «Здесь просто идет политическая раскачка и попытка получить себе бонусы. Да, я согласен, с ремонтом в больнице проблема. Но он делается, оборудование заводится. За один день все не получится. Она же горбольницу трогает постоянно. У нее претензии, что украли, что разворовали, что не доделали», — объяснил Нейфельд. Кузнецов в беседе с URA.RU подчеркнул, что депутатские проверки не могут быть причиной увольнения медиков. «Проверки, как бы ни хотелось мэру города, — это один из элементов работы депутата. Люди обращаются, она реагирует. Проверки — это нормальный элемент работы, в котором не должны участвовать медики. Это касается только тех людей, которые занимаются проведением конкурса, заключением договоров и подписанием актов выполненных работ. Поэтому, я считаю, что тут идет политическая борьба. Асанова на выборах в законодательное собрание в 2021 году фактически выиграла город Богданович. Ей не хватило совсем немного. В самом городе она является человеком, которому люди доверяют», — добавил Кузнецов. Андрей Кузнецов съездил в Богданович, чтобы лично убедиться, что Анна Асанова не принадлежит к иноагентской организации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU А Асанова заявила корреспонденту, что не имеет отношения к «Альянсу». «В нем не состою и не знакома с представителями. Граждане обращаются ко мне со своими проблемами, но я не задаю им вопросы о принадлежности к какой-либо организации, работаю в правовом поле, с учетом федерального законодательства. Часто приходится оказывать социальную, юридическую помощь нашим жителям. Медицина — это действительно больная тема для многих жителей Богдановича. Обращения поступают и по поводу проведения капитальных ремонтов, и по питанию в центральной районной больнице и по нехватке специалистов. Очень много вопросов от жителей Северного микрорайона, там они лишены возможности элементарного — сдать анализы, пройти физлечение», — рассказала она. «Депутаты должны отслеживать, куда и каким образом расходуется бюджетные средства. Что касается проверок Богдановичской больницы, то у меня есть ответы надзорных органов, которые подтвердили имеющиеся недостатки, по которым обращались граждане, которые готова предоставить. А те, кто утверждает, что мной были инициированы 26 проверок, по причине которых уволились 20 врачей, готовы подтвердить данный факт?» — задалась вопросом Асанова. Впервые «Альянс врачей» прогремел в Бонгдановиче в 2019-м. Тогда райбольницу обвинили в многократном использовании одноразовых простыней и перевозке еды для пациентов в машине для отходов из морга. В соцсетях публиковался протокол собрания первичной ячейки «Альянса врачей» в Богдановиче, которую организовали медсестра, слесарь и повар. В начале 2020 года активисты заявляли, что сотрудники больницы Богдановича готовы объявить забастовку. В то же время появилось коллективное обращение медиков к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой от «Альянса» их оградить. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Богдановича Олег Нейфельд попросил начальника ГУ МВД по Свердловской области Александра Мешкова проверить на экстремизм и дружбу с иноагентами Анну Асанову — депутата гордумы, помощника депутата Госдумы Андрея Кузнецова («Справедливая Россия»). По словам Нейфельда, (якобы) по вине Асановой район может остаться без врачей. В то время как сама Асанова обвинения отвергает. В своем письме Мешкову (есть в распоряжении URA.RU) Нейфельд ссылается на коллективное обращение от сотрудников Богдановичской районной больницы, поступившее в администрацию и думу. В этом обращении говорится «о возможном деструктивном движении на территории городского округа, организованном Анной Асановой», сообщает Мешкову Нейфельд. В письме мэра также отмечается связь Асановой с «Альянсом врачей» (признан иностранным агентом и запрещен на территории РФ). Эта организация появилась в 2018 году как независимый профсоюз медицинских работников. Возглавила его Анастасия Васильева, которую называли лечащим врачом блогера Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). В 2021-м Васильева публично от Навального отреклась. В письме Нейфельда фигурирует не только Асанова. Еще называются фамилии Владимира Кольцова (президент свердловского отделения «Всероссийская полицейская ассоциация»), Михаила Беспалова (председатель научного совета НИЦ «Глобальных коммуникаций») и бизнесмена Сергея Ровных. Они жаловались на больницу вместе с Асановой. В беседе с URA.RU Нейфельд объяснил, что его гнев вызван бесконечными проверками, инициированными, в частности, Асановой. Богданович из-за них якобы стал терять врачей. «Это все длится с 2019 года. На заседании в Госдуме Андрей Кузнецов опустил факты, что за год было организовано в больнице 26 проверок. А это просто парализуют работу любой организации. У людей настроения нет. Благодаря этим проверкам, у нас уехало уже больше 20 специалистов. Четыре раза проходило изъятие документов. А ведь нам надо вести документы в госэкспертизу для проведения ремонта больниц, идти в финансирование. Главврач Елена Вдовина по ночам сидит и делает эти проекты. И если честно, она уже на грани срыва, она готова уйти. Если главврач сорвется, за ней сорвутся еще пару-тройку людей основных, хирургов в том числе, и все», — рассказал он. По словам главы Богдановича, Асанова считает, что в больнице присутствует факт коррупции. «Здесь просто идет политическая раскачка и попытка получить себе бонусы. Да, я согласен, с ремонтом в больнице проблема. Но он делается, оборудование заводится. За один день все не получится. Она же горбольницу трогает постоянно. У нее претензии, что украли, что разворовали, что не доделали», — объяснил Нейфельд. Кузнецов в беседе с URA.RU подчеркнул, что депутатские проверки не могут быть причиной увольнения медиков. «Проверки, как бы ни хотелось мэру города, — это один из элементов работы депутата. Люди обращаются, она реагирует. Проверки — это нормальный элемент работы, в котором не должны участвовать медики. Это касается только тех людей, которые занимаются проведением конкурса, заключением договоров и подписанием актов выполненных работ. Поэтому, я считаю, что тут идет политическая борьба. Асанова на выборах в законодательное собрание в 2021 году фактически выиграла город Богданович. Ей не хватило совсем немного. В самом городе она является человеком, которому люди доверяют», — добавил Кузнецов. А Асанова заявила корреспонденту, что не имеет отношения к «Альянсу». «В нем не состою и не знакома с представителями. Граждане обращаются ко мне со своими проблемами, но я не задаю им вопросы о принадлежности к какой-либо организации, работаю в правовом поле, с учетом федерального законодательства. Часто приходится оказывать социальную, юридическую помощь нашим жителям. Медицина — это действительно больная тема для многих жителей Богдановича. Обращения поступают и по поводу проведения капитальных ремонтов, и по питанию в центральной районной больнице и по нехватке специалистов. Очень много вопросов от жителей Северного микрорайона, там они лишены возможности элементарного — сдать анализы, пройти физлечение», — рассказала она. «Депутаты должны отслеживать, куда и каким образом расходуется бюджетные средства. Что касается проверок Богдановичской больницы, то у меня есть ответы надзорных органов, которые подтвердили имеющиеся недостатки, по которым обращались граждане, которые готова предоставить. А те, кто утверждает, что мной были инициированы 26 проверок, по причине которых уволились 20 врачей, готовы подтвердить данный факт?» — задалась вопросом Асанова. Впервые «Альянс врачей» прогремел в Бонгдановиче в 2019-м. Тогда райбольницу обвинили в многократном использовании одноразовых простыней и перевозке еды для пациентов в машине для отходов из морга. В соцсетях публиковался протокол собрания первичной ячейки «Альянса врачей» в Богдановиче, которую организовали медсестра, слесарь и повар. В начале 2020 года активисты заявляли, что сотрудники больницы Богдановича готовы объявить забастовку. В то же время появилось коллективное обращение медиков к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой от «Альянса» их оградить.