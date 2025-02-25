ЕР рискует потерять монополию после завершения СВО

В политическом истеблишменте началась дискуссия о том, что будет с «Единой Россией» после спада эффекта от консолидации вокруг власти на фоне СВО. Близкие к администрации президента политологи и политики убеждены, что начавшаяся международная «оттепель» станет большим риском для партии власти: общественные настроения изменятся, и это может усилить оппозиционных игроков. Отсюда главная интрига этого политического сезона — сумеют ли элиты правильно интерпретировать итоги будущих договоренностей с Западом и легитимно обеспечить единороссам результат.
Важную для страны дискуссию запустили в Фонде развития гражданского общества (ФоРГО). Ее модерировал руководитель компании Константин Костин, который в прошлом (с 2008 по 2012 годы) работал в АП на должностях замначальника и начальника управления внутренней политики. Он задал рамку разговора — новые вызовы изменят сегодняшний политический ландшафт.
«Очевидно, что повестка меняется быстро и стремительно. На сегодня серьезные и точные прогнозы давать рано, но поговорить о тенденциях на выборах уже можно. С 2022 года мы придумали термин „новая нормальность“, который характеризовал изменение в общественных настроениях после начала СВО. Фактор „новой нормальности“ имел серьезное влияние на ход и результативность кампаний. Главным бенефициаром этого была „Единая Россия“, поскольку оппозиция, находясь в поле консенсуса вокруг СВО, не придумала, как содержательно оппонировать партии власти. Теперь ситуация совершенно точно будет меняться», — внес интригу Костин.
Политик заявил, что образ победы у групп населения разный. Порядка 20% — это «ястребы», то есть сторонники войны и эскалации конфликта. Еще 20% — «голуби», выступающие за завершение боевых действий. А оставшиеся 60% — люди разных взглядов, которые продолжают находиться в поле консенсуса вокруг власти.
Основная интрига, которая определит результаты выборов ближайших лет, – как с этими группами и их настроениями будут работать политические акторы. На арену может выйти оппозиция, которая в течение трех лет теряла свою популярность из-за консолидации вокруг власти.
«Главное испытание, которое ждет партии, — многовариантность повестки, потому что никто не знает, как будут идти переговоры, какая будет результативность. Я думаю, что пройдет плюс-минус год до какого-то результата. Попытается ли кто-то из оппозиции воспользоваться этой сегментацией и что-то отнять у „Единой России“, — большой вопрос. Мое видение таково, что выиграют или сумеют удержать и нарастить позиции те, кто будет достаточно быстро адаптироваться к изменению в повестке, которое сейчас даже невозможно предугадать», — полагает Костин.
Эксперт добавил, что хоть ЕР имеет инфраструктурные преимущества по сравнению с другими партиями, серьезную конкуренцию ей может составить КПРФ. «У коммунистов есть опыт, есть практика и идеологемы, которые они могут актуализировать в контексте многовариантности. Потому что окончание СВО в том или ином виде — это смена повестки», — полагает Костин.
С ним не согласился директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. По его мнению, переговоры о перемирии не повлияют на политические предпочтения избирателей, потому что на уровне регионов все равно ничего не решается. А от кандидата, в первую очередь, требуется, чтобы он решал местные проблемы.
«Избиратель во время ЕДГ все-таки понимает, за кого он голосует. Для людей [на местных выборах] мировая повестка с переговорами с США и даже какие-то большие идеологические тренды не так важны, как на федеральных кампаниях. Они голосуют за тех, кто выполняет те самые социальные функции, которые им приписывает политическая модель. Повлиять это может лишь на эмоциональный фон и ситуативное раздражение или успокоение», — считает эксперт.
Немного взбудораженные после интригующего спича Костина эксперты принялись успокаивать друг друга тем, что «Единой России» все же ничто не угрожает, и ее доминирование сохранится и после завершения СВО. «Единая Россия» имеет существенный задел. Другой вопрос — насколько она сможет этот задел превратить в новые результаты. Мне кажется, что больших провалов у партии быть не должно. И это не показывает социология. У партии есть возможность создать новые информационные позитивные информповоды для себя», — отметил Чеснаков.
Его поддержал гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов, высказавшись в адрес ЕР еще более комплиментарно. «Уверенное лидерство „Единой России“ в рамках голосования по пропорциональной системе и безусловное доминирование по мажоритарной будет достигнуто даже в регионах с высоким протестным потенциалом», — сказал Орлов.
Он заверил, что партия власти получит абсолютное большинство во всех законодательных собраниях, избирающихся в 2025 году. По его словам, этому будут способствовать выдвижение от ЕР ветеранов СВО и волонтеров, а также реализация локальных партийных проектов и законодательных инициатив.
Но присутствующий рядом с политологами сенатор и заместитель секретаря Генсовета ЕР Сергей Перминов больше склонялся к позиции Костина. Он охарактеризовал ситуацию в стране как колоссальный вызов для партии.
«Партия понимает, что с одной стороны, наша массивная инфраструктура и замечательные результаты — это здорово. Но, с другой стороны — это гигантский вызов, чтобы суметь эволюционировать в предлагаемых обстоятельствах. Мы должны без рывков донастраивать наши технологические и смысловые возможности, позиционирование наших кандидатов и депутатов», — отметил Перминов.
После политик признался, что «Единая Россия» утрачивает монополию на консолидацию. «Очевидно, происходит разморозка политической дискуссии. Идет касание оппозиционных партий к очень трепетным темам. Сегодня мы не можем лакировать действительность, а должны показывать ее такой, какая она есть», — сказал сенатор.
Он рассказал, чем единороссы ответят на новые вызовы. В канун предвыборного цикла в партии запустили несколько проектов: курс «Публичная политика», направленный на формирование пула дебатеров, проект «Школа лекторов», которые, фактически, будут агитаторами во время кампании. Также стартовал проект «Мой выбор», с помощью которого партия будет мониторить работу кандидатов.
«Идет очень напряженная работа по штабам. Мы пересобрали все наши 22 партпроекта, ввели новые ключевые коэффициенты эффективности, распределили по всем региональным отделениям задачи, эта работа ведется у нас ежедневно в режиме 24 на 7. Чтобы легитимно удерживать наши лидерские позиции, мы должны быть максимально эффективными», — резюмировал Перминов.
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