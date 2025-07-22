Украинские беспилотники атаковали Тульскую область

Минувшей ночью украинские БПЛА атаковали Тульскую область. Было сбито три дрона ВСУ. Об этом рассказал губернатор региона Дмитрий Миляев.
«В результате боевой работы подразделений ПВО Минобороны России три беспилотника ВСУ были уничтожены», — написал Миляев. Его сообщение опубликовано в его telegram-канале.
Он также отметил, что пострадавших от атаки беспилотников нет, как и разрушений инфраструктуры. На месте сейчас работают оперативные службы региона.
Ранее стали известны подробности атаки украинских дронов на Ростовскую область. Ударам подверглись Ростов-на-Дону, Миллерово, Донецк и Азовский район. А в поселке Красный Сад Аксайского района на участках загорелась растительность. Кроме того, жители Батайска в Ростовской области ночью слышали звуки взрывов. Очевидцы сообщают, что заметили не менее пяти хлопков. Также стало известно, что дроны ВСУ попытались атаковать промышленное предприятие в Самарской области. Однако летевшие БПЛА удалось успешно уничтожить.
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