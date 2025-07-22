Мишустин: Россия является одним из лидеров глобального рынка зерна

Россия занимает ведущие позиции на мировом рынке зерна и играет важную роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Высокий уровень собственного производства позволяет нам поставлять сельскохозяйственную продукцию за рубеж. <...> В ее основе, как вы знаете, зерновые культуры. Россия здесь является одним из лидеров глобального рынка», — рассказал Мишустин в ходе совещания по вопросу о развитии экспорта зерна. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Премьер-министр отметил, что Россия играет значимую роль в обеспечении мировой продовольственной безопасности. В прошлом году российские аграрии собрали около 130 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур.
Кроме того, на совещании глава Минсельхоза Оксана Лут заявила, что посевная кампания в целом прошла успешно. По ее словам, в некоторых регионах возникли трудности из-за погодных условий.
Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что большая часть зерна, вывезенного по Черноморской зерновой инициативе в 2022 году, была доставлена в европейские страны, а не в развивающиеся государства Глобального Юга. По его словам, из-за этого основная цель соглашения по обеспечению продовольствием нуждающихся стран достигнута не была.
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