Мишустин: Россия является одним из лидеров глобального рынка зерна

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мишустин отметил, что в 2024 году в России собрали 130 миллионов тонн зерновых культур
Мишустин отметил, что в 2024 году в России собрали 130 миллионов тонн зерновых культур Фото:

Россия занимает ведущие позиции на мировом рынке зерна и играет важную роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Высокий уровень собственного производства позволяет нам поставлять сельскохозяйственную продукцию за рубеж. <...> В ее основе, как вы знаете, зерновые культуры. Россия здесь является одним из лидеров глобального рынка», — рассказал Мишустин в ходе совещания по вопросу о развитии экспорта зерна. Его слова приводит корреспондент URA.RU. 

Премьер-министр отметил, что Россия играет значимую роль в обеспечении мировой продовольственной безопасности. В прошлом году российские аграрии собрали около 130 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур.

Кроме того, на совещании глава Минсельхоза Оксана Лут заявила, что посевная кампания в целом прошла успешно. По ее словам, в некоторых регионах возникли трудности из-за погодных условий.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что большая часть зерна, вывезенного по Черноморской зерновой инициативе в 2022 году, была доставлена в европейские страны, а не в развивающиеся государства Глобального Юга. По его словам, из-за этого основная цель соглашения по обеспечению продовольствием нуждающихся стран достигнута не была.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия занимает ведущие позиции на мировом рынке зерна и играет важную роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Высокий уровень собственного производства позволяет нам поставлять сельскохозяйственную продукцию за рубеж. <...> В ее основе, как вы знаете, зерновые культуры. Россия здесь является одним из лидеров глобального рынка», — рассказал Мишустин в ходе совещания по вопросу о развитии экспорта зерна. Его слова приводит корреспондент URA.RU.  Премьер-министр отметил, что Россия играет значимую роль в обеспечении мировой продовольственной безопасности. В прошлом году российские аграрии собрали около 130 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур. Кроме того, на совещании глава Минсельхоза Оксана Лут заявила, что посевная кампания в целом прошла успешно. По ее словам, в некоторых регионах возникли трудности из-за погодных условий. Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что большая часть зерна, вывезенного по Черноморской зерновой инициативе в 2022 году, была доставлена в европейские страны, а не в развивающиеся государства Глобального Юга. По его словам, из-за этого основная цель соглашения по обеспечению продовольствием нуждающихся стран достигнута не была.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...