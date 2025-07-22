Пленный боец ВСУ раскрыл, что делали иностранные наемники в Черкасской области. Видео

Пленный Стягайло: в учебном центре Черкасской области готовили наемников ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
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Среди наемников ВСУ были японцы американец, немец
Среди наемников ВСУ были японцы американец, немец Фото:

Военнослужащий Вооруженных сил Украины Анатолий Стягайло, находящийся в российском плену, рассказал о присутствии иностранных наемников в учебном центре, расположенном в Черкасской области. Об этом он сообщил Минобороны РФ.

«Иностранцы были — японцы, колумбиец один, два поляка, ирландец, американец и немец. Там (в учебном центре Черкасской области — прим. URA.RU) несколько человек с нами проходили подготовку», — рассказал он в ходе беседы. Соответствующим видео ведомство поделилось с URA.RU. 

Стягайло сообщил, что в начале 2022 года добровольно мобилизовался и был направлен в одесскую академию сухопутных войск ВСУ, где служил в ремонтном батальоне. Его направили в 47-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ на должность механика-водителя БМП-1. По его словам, под Авдеевкой его машина была уничтожена российскими военными во время первого же выезда, после чего он был переведен на должность стрелка в пехоте.

Ранее на линии фронта в Донбассе нашли погибшим шведского добровольца, участвовавшего в конфликте на стороне Украины. Посольство Швеции выясняет детали происшествия, передает «Царьград».

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Военнослужащий Вооруженных сил Украины Анатолий Стягайло, находящийся в российском плену, рассказал о присутствии иностранных наемников в учебном центре, расположенном в Черкасской области. Об этом он сообщил Минобороны РФ. «Иностранцы были — японцы, колумбиец один, два поляка, ирландец, американец и немец. Там (в учебном центре Черкасской области — прим. URA.RU) несколько человек с нами проходили подготовку», — рассказал он в ходе беседы. Соответствующим видео ведомство поделилось с URA.RU.  Стягайло сообщил, что в начале 2022 года добровольно мобилизовался и был направлен в одесскую академию сухопутных войск ВСУ, где служил в ремонтном батальоне. Его направили в 47-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ на должность механика-водителя БМП-1. По его словам, под Авдеевкой его машина была уничтожена российскими военными во время первого же выезда, после чего он был переведен на должность стрелка в пехоте. Ранее на линии фронта в Донбассе нашли погибшим шведского добровольца, участвовавшего в конфликте на стороне Украины. Посольство Швеции выясняет детали происшествия, передает «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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