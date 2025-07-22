Военнослужащий Вооруженных сил Украины Анатолий Стягайло, находящийся в российском плену, рассказал о присутствии иностранных наемников в учебном центре, расположенном в Черкасской области. Об этом он сообщил Минобороны РФ.
«Иностранцы были — японцы, колумбиец один, два поляка, ирландец, американец и немец. Там (в учебном центре Черкасской области — прим. URA.RU) несколько человек с нами проходили подготовку», — рассказал он в ходе беседы. Соответствующим видео ведомство поделилось с URA.RU.
Стягайло сообщил, что в начале 2022 года добровольно мобилизовался и был направлен в одесскую академию сухопутных войск ВСУ, где служил в ремонтном батальоне. Его направили в 47-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ на должность механика-водителя БМП-1. По его словам, под Авдеевкой его машина была уничтожена российскими военными во время первого же выезда, после чего он был переведен на должность стрелка в пехоте.
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