Группа латиноамериканских наемников покинула село Александроград в Донецкой Народной Республике (ДНР) спустя сутки после переброски на линию фронта. Об этом сообщили в российских силовых структурах.
«Бравые латиноамериканцы, экипированные до зубов через сутки бежали из Александрограда в панике, кто на чем, хаотично. От бравады не осталось и следа», — рассказали в силовых структурах ТАСС. Причиной поспешного отхода стали точные удары российских авиабомб по украинским позициям, а также атаки FPV-дронов по отступающим.
Ранее сообщалось, что наемники ВСУ используются украинским командованием в качестве расходного материала, а их средняя продолжительность службы на передовой сопоставима с показателями среди насильно мобилизованных граждан Украины. Например, значительная часть колумбийских граждан, не обладавших боевым опытом, были введены в заблуждение при наборе: им предлагали трудоустройство в качестве медицинского персонала или строителей, однако впоследствии направляли в штурмовые подразделения. Об этом сообщает МК.RU.
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