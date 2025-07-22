Латиноамериканские наемники сбежали с позиций в ДНР спустя сутки после прибытия

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Причиной поспешного отхода стали точные удары российских авиабомб
Причиной поспешного отхода стали точные удары российских авиабомб Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Группа латиноамериканских наемников покинула село Александроград в Донецкой Народной Республике (ДНР) спустя сутки после переброски на линию фронта. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«Бравые латиноамериканцы, экипированные до зубов через сутки бежали из Александрограда в панике, кто на чем, хаотично. От бравады не осталось и следа», — рассказали в силовых структурах ТАСС. Причиной поспешного отхода стали точные удары российских авиабомб по украинским позициям, а также атаки FPV-дронов по отступающим.

Ранее сообщалось, что наемники ВСУ используются украинским командованием в качестве расходного материала, а их средняя продолжительность службы на передовой сопоставима с показателями среди насильно мобилизованных граждан Украины. Например, значительная часть колумбийских граждан, не обладавших боевым опытом, были введены в заблуждение при наборе: им предлагали трудоустройство в качестве медицинского персонала или строителей, однако впоследствии направляли в штурмовые подразделения. Об этом сообщает МК.RU.

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Группа латиноамериканских наемников покинула село Александроград в Донецкой Народной Республике (ДНР) спустя сутки после переброски на линию фронта. Об этом сообщили в российских силовых структурах. «Бравые латиноамериканцы, экипированные до зубов через сутки бежали из Александрограда в панике, кто на чем, хаотично. От бравады не осталось и следа», — рассказали в силовых структурах ТАСС. Причиной поспешного отхода стали точные удары российских авиабомб по украинским позициям, а также атаки FPV-дронов по отступающим. Ранее сообщалось, что наемники ВСУ используются украинским командованием в качестве расходного материала, а их средняя продолжительность службы на передовой сопоставима с показателями среди насильно мобилизованных граждан Украины. Например, значительная часть колумбийских граждан, не обладавших боевым опытом, были введены в заблуждение при наборе: им предлагали трудоустройство в качестве медицинского персонала или строителей, однако впоследствии направляли в штурмовые подразделения. Об этом сообщает МК.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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