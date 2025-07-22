Почему нельзя мыть курицу перед готовкой

Ветеринар Кулач: мытье курицы перед приготовлением опасно для здоровья
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Вода не уничтожает опасные микроорганизмы
Вода не уничтожает опасные микроорганизмы Фото:

Многие россияне по привычке моют курицу перед приготовлением, считая, что это помогает избавиться от бактерий и делает мясо безопаснее. Однако специалисты предупреждают: такая практика не только бесполезна, но и может быть опасна для здоровья. Об этом сообщает доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Российского биотехнологического университета (РОСБИОТЕХ) Полина Кулач.

По словам Кулач, передает «Газета.Ru», на поверхности сырой курицы часто присутствуют патогенные бактерии, такие как сальмонелла и кампилобактер. При мытье под проточной водой эти микроорганизмы с брызгами могут распространяться на расстояние до 80 см, загрязняя раковину, столешницу, посуду и другие продукты, находящиеся поблизости. Вопреки распространенному мнению, вода не уничтожает опасные микроорганизмы. Бактерии погибают только при термической обработке при температуре выше 75°C. Мытье курицы создает лишь иллюзию чистоты, не снижая реального риска заражения.

Для обеззараживания мяса достаточно тщательно прожарить или проварить его до полной готовности — мясо внутри должно быть белым, без розовых участков. После разделки сырой курицы обязательно обработайте ножи, доски и раковину горячей водой с моющим средством или антисептиком. Очень важно не допускать контакта сырой курицы с другими продуктами, особенно в холодильнике. Все поверхности и кухонные принадлежности, соприкасавшиеся с сырой курицей, должны быть тщательно продезинфицированы.

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Многие россияне по привычке моют курицу перед приготовлением, считая, что это помогает избавиться от бактерий и делает мясо безопаснее. Однако специалисты предупреждают: такая практика не только бесполезна, но и может быть опасна для здоровья. Об этом сообщает доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Российского биотехнологического университета (РОСБИОТЕХ) Полина Кулач. По словам Кулач, передает «Газета.Ru», на поверхности сырой курицы часто присутствуют патогенные бактерии, такие как сальмонелла и кампилобактер. При мытье под проточной водой эти микроорганизмы с брызгами могут распространяться на расстояние до 80 см, загрязняя раковину, столешницу, посуду и другие продукты, находящиеся поблизости. Вопреки распространенному мнению, вода не уничтожает опасные микроорганизмы. Бактерии погибают только при термической обработке при температуре выше 75°C. Мытье курицы создает лишь иллюзию чистоты, не снижая реального риска заражения. Для обеззараживания мяса достаточно тщательно прожарить или проварить его до полной готовности — мясо внутри должно быть белым, без розовых участков. После разделки сырой курицы обязательно обработайте ножи, доски и раковину горячей водой с моющим средством или антисептиком. Очень важно не допускать контакта сырой курицы с другими продуктами, особенно в холодильнике. Все поверхности и кухонные принадлежности, соприкасавшиеся с сырой курицей, должны быть тщательно продезинфицированы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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