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Главные новости Пермского края
08:57  28 апреля 2017 0

Пермский губернатор поехал вербовать глав территорий

Поездка губернатора Решетникова в Кунгурский район и встреча с партактивом Единой России. Пермь, решетников максим
Максим Решетников приоткроет главам территорий их будущееФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Глава Прикамья Максим Решетников поучаствует в масштабном съезде, посвященном проблемам муниципалитетов. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе губернатора.

В пятницу, 28 апреля, временно исполняющий обязанности губернатора Максим Решетников примет участие в работе XI съезда Совета муниципальных образований Пермского края в селе Усть-Качка. Традиционно в форуме принимают участие руководители территорий Прикамья, депутаты Госдумы и Заксобрания, представители правительства региона, гости из других субъектов РФ.

Максим Решетников выступит с приветственным словом и поучаствует в обсуждении проблем и задач муниципалитетов. За менее чем три месяца работы глава региона несколько раз встречался с главами территорий, заявлял о необходимости освоения средств на ремонт дорог в этом году и говорил о деталях и порядках выделения бюджетных денег. В частности, Решетниковым было заявлено, что до 1 мая муниципалитеты получат более 10 млрд рублей на дорожный ремонт, благоустройство и иные цели.

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.Ru»
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