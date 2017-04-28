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28 апреля 2017
12:06  28 апреля 2017 5

Половина американцев видит в России врага

Генеральное консульство США и Великобритании. Екатеринбург, флаг сша
Американцы подозревают Россию во вмешательстве в свои делаФото: Анна Майорова © URA.RU

Более половины граждан США считает Россию «недружественной державой» или «противником». Этот показатель сильно упал за три года. В 2014 году, согласно опросу, к РФ негативно относились 77% американцев.

Новый опрос CNN/ORC, проведенный в разгар скандала с предполагаемыми связями приближенных президента США Дональда Трампа с российскими чиновниками, показал, что 57% граждан Соединенных Штатов видят в России противника, сообщает RT.

Этот показатель практически не изменился с прошлого лета, когда российских хакеров уличили в кибератаке на нацкомитет Демократической партии. Демократы за год не изменили своего мнения, а среди республиканцев уровень недружелюбности упал с 82% до 41%.

Также 46% респондентов полагают, что Россия так или иначе вмешалась в выборы президента США в 2016 году.

Лев Истомин
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