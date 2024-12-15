МИД Украины потребовал от ФИФА извинений за карту с российским Крымом

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Глава МИД Украины потребовал извинений от ФИФА за показ карты, где Крым обозначен как часть России
Глава МИД Украины потребовал извинений от ФИФА за показ карты, где Крым обозначен как часть России Фото:

Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий потребовал от Международной футбольной федерации (ФИФА) извинений после того, как во время жеребьевки квалификации ЧМ-2026 была показана карта Украины, на которой Крым отмечен как часть России. Данный инцидент произошел во время онлайн-трансляции. 

«ФИФА занимается „перерисовкой“ международных границ, нарушая нормы международного права», — заявил Георгий Тихий в соцсетях, потребовав от футбольной организации извинений и перерисовки карты. Его слова передают argumenti.ru.

Сам инцидент произошел накануне. Тогда Украинская ассоциация футбола направила обращение в адрес руководителей ФИФА, выражая свое недовольство. Полуостров Крым вошел в состав России в результате референдума в 2014 года. Однако Киев по-прежнему не признает его территориальный статус.

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Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий потребовал от Международной футбольной федерации (ФИФА) извинений после того, как во время жеребьевки квалификации ЧМ-2026 была показана карта Украины, на которой Крым отмечен как часть России. Данный инцидент произошел во время онлайн-трансляции.  «ФИФА занимается „перерисовкой“ международных границ, нарушая нормы международного права», — заявил Георгий Тихий в соцсетях, потребовав от футбольной организации извинений и перерисовки карты. Его слова передают argumenti.ru. Сам инцидент произошел накануне. Тогда Украинская ассоциация футбола направила обращение в адрес руководителей ФИФА, выражая свое недовольство. Полуостров Крым вошел в состав России в результате референдума в 2014 года. Однако Киев по-прежнему не признает его территориальный статус.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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