МИД Украины потребовал от ФИФА извинений за карту с российским Крымом

Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий потребовал от Международной футбольной федерации (ФИФА) извинений после того, как во время жеребьевки квалификации ЧМ-2026 была показана карта Украины, на которой Крым отмечен как часть России. Данный инцидент произошел во время онлайн-трансляции.
«ФИФА занимается „перерисовкой“ международных границ, нарушая нормы международного права», — заявил Георгий Тихий в соцсетях, потребовав от футбольной организации извинений и перерисовки карты. Его слова передают argumenti.ru.
Сам инцидент произошел накануне. Тогда Украинская ассоциация футбола направила обращение в адрес руководителей ФИФА, выражая свое недовольство. Полуостров Крым вошел в состав России в результате референдума в 2014 года. Однако Киев по-прежнему не признает его территориальный статус.
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