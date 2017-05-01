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01 мая 2017
30 апреля 2017
22:28  01 мая 2017 0

Милонов пояснил, почему подрался с геями на Невском. «Завтра мы увидим „майдан“ в Петербурге»

XVI Съезд Единой России, первый день. Москва, милонов виталий
Милонов пытается предотвратить новый “майдан”Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат Госдумы Виталий Милонов 1 мая пытался помешать движению колонны оппозиционеров и представителей ЛГБТ-движения по Невскому проспекту в Петербурге и даже устроил драку. Сам парламентарий пояснил, что таким образом хочет предотвратить новый «майдан».

«Эта свора собак с портретами президента оскорбительными совсем берега уже потеряла. И я уверен, что эти же молодчики, которые агрессивно себя вели, рукоприкладствовали, пытались ногами избить оппонентов, — завтра они побегут с „коктейлями Молотова“. Это совершенно понятно. И либо сегодня мы их остановим, либо завтра мы увидим „майдан“ в Петербурге», — пояснил депутат свое поведение Федеральному агентству новостей.

В остальном же, не считая поведения колонны оппозиционеров, по словам Милонова, первомайское шествие в Петербурге прошло вполне цивилизованно.

Екатерина Холкина
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