Смерть под звуки громкой музыки. Под Челябинском поезд сбил девушку-подростка

10:39 03 мая 2017 0

Девушка-подросток погибла под колесами поезда в Копейске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ выясняют обстоятельства смерти 16-летней девушки, погибшей под колесами грузового поезда в понедельник, 1 мая, на 32 километре перегона «Кирзавод — Пост Восточный» Челябинской области в Копейске. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе управления, девушка не услышала сигнала машиниста, так как была в наушниках.

Она шла вдоль железнодорожных путей по насыпи, находясь при этом в габарите движения поезда. Громкая музыка помешала ей избежать опасности. Машинист был бессилен предотвратить трагедию. Следователи опрашивают сотрудников локомотивной бригады, очевидцев и близких родственников погибшей.

В управлении напоминают, что в соответствии с ч. 5 ст. 11.1 КоАП РФ проход по железнодорожным путям в неустановленных местах влечет за собой административную ответственность. Переходить железнодорожные пути следует только в установленных для этого местах, а при движении вдоль железнодорожных путей нельзя иди непосредственно по путям или рядом с ними ближе 5 метров.