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Главные новости Челябинской области
10:39  03 мая 2017 0

Смерть под звуки громкой музыки. Под Челябинском поезд сбил девушку-подростка

Поселок Нагорный Деревенская ОПГ Челябинск, рельсы, железная дорога
Девушка-подросток погибла под колесами поезда в КопейскеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ выясняют обстоятельства смерти 16-летней девушки, погибшей под колесами грузового поезда в понедельник, 1 мая, на 32 километре перегона «Кирзавод — Пост Восточный» Челябинской области в Копейске. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе управления, девушка не услышала сигнала машиниста, так как была в наушниках.

Она шла вдоль железнодорожных путей по насыпи, находясь при этом в габарите движения поезда. Громкая музыка помешала ей избежать опасности. Машинист был бессилен предотвратить трагедию. Следователи опрашивают сотрудников локомотивной бригады, очевидцев и близких родственников погибшей.

В управлении напоминают, что в соответствии с ч. 5 ст. 11.1 КоАП РФ проход по железнодорожным путям в неустановленных местах влечет за собой административную ответственность. Переходить железнодорожные пути следует только в установленных для этого местах, а при движении вдоль железнодорожных путей нельзя иди непосредственно по путям или рядом с ними ближе 5 метров.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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