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05 мая 2017
16:37  05 мая 2017 0

Стала известна средняя стоимость свидания в Москве

Репетиция оперы «Кармен». Екатеринбург, кафе, ресторан, кармен, свидание
Свидание в столице обойдется недешевоФото: Александр Мамаев © URA.RU

Крупнейший финансовый конгломерат Германии Deutsche Bank провел исследование, выяснив, что для полноценного свидания пары в Москве необходимо потратить порядка четырех с половиной тысяч рублей.

В озвученную сумму входят стоимость такси, ужина в пабе на двоих с двумя кружками пива, а также поход в кино. Стоит отметить, что Москва в рейтинге издания заняла лишь 35 строчку, а на первом месте оказался Цюрих, где на первое свидание придется потратить около 196 долларов, что составляет больше 11 тысяч рублей, передает телеканал 360.

Самыми недорогими признаны свидания в филиппинском городе Манила, где за встречу влюбленных придется заплатить всего 39 долларов, что в пересчете составляет всего 2,3 тысячи рублей.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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