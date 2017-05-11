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11 мая 2017
22:25  11 мая 2017 0

Брестским ветеранам на День Победы вручили банку скумбрии и мыло. ФОТО

Продуктовый набор ветеранам вызвал возмущение у родственниковФото: Facebook Владимир Кривченя

Ветеранам Великой Отечественный войны, проживающим в Бресте, на День Победы подарили незатейливый продуктовый набор: банка скумбрии, пачка печенья, манка, а также зубная паста и мыло. Фото подарка опубликовал в Facebook Владимир Кривченя, дед которого с 14 лет воевал на фронте.

В соцсети Кривченя рассказал, что его дед с 1941 по 1945 год сначала партизанил, а затем воевал на фронтах в составе армии и дошел до Берлина. Он отметил, что подарок ветерану принесли впервые за последние несколько лет.

«Получил подарок (на фото) от страны или территории, которую сначала защищал, а потом освобождал! Спасибо и на этом, ведь были года, когда ни то что подарка, даже открытки не было ни на день рождения, ни на День Победы! А дед ждет у окна каждый год!» — написал внук победителя. В соцсетях подарок вызвал негодование. Пользователи отмечают, что победители фашизма заслуживают большего, чем банки консервы.

К подарку прилагались две поздравительные открытки от главы администрации Московского района Бреста и председателя совета Московской районной организации ветеранов Бреста. Как сообщила телеканалу 360 председатель совета ветеранов Мариея Гладун, у организации нет собственных денег на поздравление ветеранов. поэтому подарки формируют спонсоры. Она также отметила, что ветеранам, которые в большинстве своем уже не выходят из дома, нужны не столько презенты, сколько живое общение.

«Нас возмущает именно реакция детей и внуков, потому что сами ветераны хотят общения, а не подарков они ждут. У многих я побывала сама и они говорят, что они обеспечены, что им всего достаточно», — рассказала Гладун.

Нина Калинина
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