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08:30  16 мая 2017 0

Жителям Югры, получившим раздутые платежки из-за сбоя в системе ЖКХ, рассказали, где вернуть деньги. БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ

Владислав Нусинов утверждает, что более не связан ни с прежними партнерами по бизнесу, ни с инноваторской деятельностью в ЮГУФото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

Генеральный директор «Информационно-расчетного центра» («ИРЦ») Ханты-Мансийска Владислав Нусинов рассказал, как горожане могут получить перерасчет коммунальных счетов, оказавшихся завышенными из-за сбоя в новой программе. Также в интервью «URA.RU» менеджер опроверг сведения об аффилированности с собой компаний ООО «ЮКОМ» и ООО «Научно-технический центр „Системы управления“». Последняя фирма, получившая от «ИРЦ» контракт на 1,2 млн рублей, является разработчиком софта, из-за которого произошла ошибка.

— Владислав, как вы можете прокомментировать контракт «Информационно-расчетного центра» («ИРЦ»), где в качестве подрядчика выступил ваш бизнес-партнер Дмитрий Тей (учредитель «ЮКОМ и «Научно-технический центр «Системы управления»»)?

— Дмитрий Тей не является моим бизнес-партнером, информация о моем месте работы и занимаемой мной должности устарела. Больше я не являюсь генеральным директором организации «ЮКОМ». Я сложил свои полномочия в декабре 2016 года. К тому же, нужно понимать главное, это не контракт на государственные деньги из бюджета, это договор на деньги расчетного центра, они были выделены «ИРЦ» еще в 2016 году. Тогда контракт был заключен с тобольской фирмой, которая со своими задачами не справилась и договор пришлось расторгнуть. Теперь этим занимается «Научно-технический центр „Системы управления“».

— Согласно открытым источникам, вас с господином Теем связывает работа в Югорском государственном университете. Вы утверждаете, что к нему также не имеете отношения?

— Да

— Единственное ваше место работы — это «ИРЦ»?

— Да.

— На какой стадии сейчас находится процесс устранения последствий сбоя системы, в результате которого десятки горожан получили несоответствующие потреблению цифры на платежках ЖКХ?

— Работаем над устранением проблемы, не переставая. Работаем сейчас и работали все выходные.

Просим всех пострадавших от сбоя системы прийти к нам, без ожидания в очереди написать заявление, мы произведем перерасчет и устраним все неполадки.

— Это правда, что на предыдущем заседании городской думы было предложено поднять процентную ставку за услуги «ИРЦ» с 1,5% до 2%?

— Это не совсем так. В данный момент «ИРЦ» получает 1,5% за агентскую работу, такую как расчеты, расщепление платежей, транзакцию и так далее. Сейчас было предложение расписать предложение и выделить пункты деятельности «ИРЦ». Будут предоставляться конкретные пункты деятельности на выбор управляющим компаниям от выбора которых будет зависеть окончательная ставка по тарифу.

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.Ru»
Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
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