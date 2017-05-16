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Главные новости Челябинской области
09:35  16 мая 2017 0

Губернатор Дубровский собирает всех мэров в Челябинске

Прием женщин, в преддверии праздника 8 марта, губернатором Челябинской области Борисом Дубровским. Челябинск, дубровский борис
Борис Дубровский проведет областное совещание с главамиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский губернатор Борис Дубровский проведет во вторник, 16 мая, традиционное аппаратное совещание с главами муниципалитетов. В повестке заседания будут вопросы о лесных пожарах, субботниках, летних каникулах и безработице, сообщили «URA.RU» в пресс-службе главы региона.

Первым выступит вице-губернатор Олег Климов, он расскажет о профилактике лесных пожаров и статистике возгораний. Итоги субботника подведет министр строительства и инфраструктуры области Виктор Тупикин. Про работу детских загородных лагерей доложит министр образования и науки региона Александр Кузнецов.

Завершит аппаратное совещание начальник главного управления по труду и занятости Владислав Смирнов. Он акцентирует внимание на программе по трудоустройству несовершеннолетних, инвалидов и освободившихся из мест лишения свободы.

Сергей Леонов
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