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Главные новости Челябинской области
11:59  24 мая 2017 4

В Челябинске пенсионерку избили в очереди на «Почте России»

Блондинку разыскивает полицияФото: ЖК Александровский, "ВКонтакте"

В челябинском филиале «Почты России» из-за толкучки у одной из женщин сдали нервы, и она избила пенсионерку, которая якобы пыталась пройти без очереди.

Инцидент произошел 23 мая в филиале «Почты России» на ул. 40 лет Победы, 5. По словам очевидцев, образовалась недовольная толпа посетителей. Когда к окошку приблизилась пожилая женщина, одна из стоящих в очереди дам набросилась на нее, посчитав нарушительницей очередности.

«Женщина накинулась на пенсионерку, рывком повалила ее и ударила о железный стол, — написали в социальных сетях очевидцы инцидента. — „Скорая“ и ДПС приезжали, виновница скрылась. Предположительно, на машине марки „Митсубиси“ серебристого цвета». Ольга Муллина, присутствовавшая при разборках, приложила фотографию женщины, которая набросилась на пенсионерку. По словам Ольги, мужчины, которые были на почте, пытались вернуть обидчицу, чтобы она хотя бы извинилась. При этом сотрудники почты, говорит челябинка, во время драки женщин даже не шевельнулись.

Полиция не успела задержать нападавшую и сейчас занимается ее поисками. Медицинская помощь пенсионерке была оказана на месте, госпитализация не потребовалась.

УФПС (управление почты) сообщило, что в злополучный филиал уже направлены дополнительные сотрудники для увеличения темпов работы, добавляет «Форум74» Местные жители сообщают, что очереди в данном отделении часто перерастают в скандалы.

Ранее «URA.RU» сообщало, как в уральском городе почта три недели не выдает посылки из-за закончившейся ленты.

Семен Гринберг
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