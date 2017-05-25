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25 мая 2017
24 мая 2017
Главные новости Пермского края
20:03  25 мая 2017 0

Абрамович бросил Лондон ради балета в Перми

Абрамович Роман, абрамович роман, abramovich roman
Когда прилетел в Пермь на балетФото: Flickr.com/htmlor

Олигарх Роман Абрамович прилетел в Пермь. Бизнесмен планирует посетить спектакли Пермского театра оперы и балета.

Как сообщает «Коммерсант», Абрамовича заинтересовала программа последнего дня международного Дягилевского фестиваля. Мероприятие завершают балеты Стравинского — «Поцелуй феи» в постановке Вячеслава Самодурова, «Петрушка» под руководством Владимира Варнавы и «Жар-птица» в вариации Алексея Мирошниченко.

Самолет Абрамовича в этом году прилетел в Пермь во второй раз. В феврале, по некоторым данным, на нем прибыли экс-глава департамента культуры Москвы Сергей Капков и руководитель центра современного искусства «Гараж» Антон Белов.

Данил Бардин
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