{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,07
Динамика за 2 недели
Евро 63,01
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
26 мая 2017
25 мая 2017
Главные новости Челябинской области
11:56  26 мая 2017 0

Пьяных выпускников задержала челябинская полиция

Выпускники. необр. Челябинск
"Последний звонок" опять не получился "трезвым" в ЧелябинскеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пятерых пьяных выпускников задержала челябинская полиция в парке Гагарина во время гуляний после «Последнего звонка». Силовики выясняют, где им продали спиртное. Нарушивших закон торговцев накажут, сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В нетрезвом виде задержан один 16- летний выпускник. На него завели административное дело по ст. 20.20 (распитие алкоголя в запрещенных местах) КоАП РФ. Кроме того, полиция задержала четырех выпускников 9-х классов. На родителей подростков завели административные дела по ст. 20.22 (нахождение несовершеннолетних в состоянии опьянения).

Челябинские выпускники отмечали «Последний звонок» накануне вечером. Они отдыхали в парках и купались в фонтанах.

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров