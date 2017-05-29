Samsung представила дисплей, который можно растягивать. ВИДЕО

23:49 29 мая 2017 0

Со старым Самсунгом такое бы не сработало Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На YouTube набирает популярность видеоролик, в котором подразделение компании Samsung по производству дисплеев демонстрирует возможности инновационного растягиваемого экрана.

Прототип с диагональю 9,1 дюйма способен деформироваться, «словно батут»: дисплей можно продавить внутрь на 12 миллиметров. Экран можно растягивать, скручивать и сгибать в обоих направлениях, при этом он продолжает работать и воспроизводить изображение, пишет CNET.

Предполагается, что такие дисплеи будут использовать не только в мобильных гаджетах, но и в робототехнике, автомобилях и IoT-устройствах. Однако в компании пока не могут назвать, когда начнут внедрять инновацию в реальные продукты.

Как писало «URA.RU» ранее, в апреле эксперты назвали самые ожидаемые новинки на рынке гаджетов в 2017 году. Среди смартфонов им считается Samsung Galaxy S8.