09:56 31 мая 2017 0

Управляющие компании готовят ответ тем, кто задолжал за ЖКХ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге остро встала проблема неплатежей за коммунальные услуги. Практически в каждой управляющей компании есть около десятка помещений, чьи собственники задолжали за тепло и свет по миллиону рублей. Среди должников не только асоциальные граждане, но и обеспеченные люди, и даже идейные неплательщики. По мнению специалистов, сложившуюся ситуацию уже можно расценивать как угрозу национальной безопасности.

Управляющие компании Екатеринбурга из года в год сталкиваются с проблемой неплатежей за жилищно-коммунальные услуги. Долги некоторых собственников квартир исчисляются сотнями тысяч рублей и даже миллионами. При этом действенных способов повлиять на неплательщиков фактически нет. На отключение электроэнергии граждане не реагируют, судов тоже не особо боятся, поскольку процесс взыскания не быстрый, а в ряде случаев и взыскивать нечего. Многие должники являются сознательными тунеядцами и не имеют ценного имущества.

По данным службы судебных приставов, собираемость просроченных долгов в ЖКХ составляет около 40 процентов.

Олег Бреславский, руководитель одной из УК города: среди должников есть самая удивительная группа — идейные неплательщики за ЖКХ Архив «URA.RU»

«Как правило, исправно оплачивают квитанции люди с небольшим достатком, пенсионеры. Большую часть должников составляют так называемые маргиналы. Они не работают и не собираются этого делать и, соответственно, не платят за коммунальные услуги. У нас, к примеру, жильцы домов по адресам: Омская, 91, Мурзинская, 28„а“, Данилы Зверева, 14 и 17 накопили каждый по миллиону рублей», — рассказывает управляющий УЖК «Урал-СТ» Олег Бреславский.

Вторая категория должников — состоятельные, но безответственные граждане, уверен Бреславский. «Есть одна квартира в доме на Уральской, 1. Она принадлежит мужчине, который работает на севере. Собственник просто не платит за коммуналку и задолжал уже больше миллиона рублей», — рассказывает представитель УК.

Общий долг жителей перед управляющей компанией в марте 2017 года составлял 236 млн рублей.

И это не самая большая цифра в Екатеринбурге. Так, например, задолженность горожан перед УК «Верх-Исетская» за три месяца составляет 600 млн рублей (из них взыскано только 160 млн), перед РЭМП Железнодорожного района — 565 млн рублей (взыскано только 109), примерно такую же сумму задолжали собственники квартир УК «Стандарт». Всего, по данным на конец первого квартала, жители уральской столицы задолжали более 5 млрд рублей за уже полученные жилищные и коммунальные услуги.

Любопытно, что, кроме обычных неплательщиков, в Екатеринбурге имеются идейные. Житель дома 15/7 по улице Расточной перестал платить за коммунальные услуги в 2012 году.

«Он не алкоголик, не малоимущий. Нормальный совершенно человек. Не платит по идейным соображениям. Говорит, что воду ему дал Бог, а значит, и в кране она должна быть бесплатной», — рассказали в управляющей компании.

Три недели назад судебным приставам удалось арестовать автомобиль неплательщика. Но это не заставило его пересмотреть свое отношение к долгам, мужчина намерен и дальше игнорировать квитанции.

Жители Свердловской области накопили уже миллиардные долги за коммуналку. Но пока действенных методов борьбы с должниками нет. Фото: depositphotos.com © URA.RU

«Хотя объёмы неплатежей в ЖКХ уже без преувеличения становятся угрозой национальной безопасности и могут привести к банкротству системообразующих предприятий, эффективного механизма воздействия на должников нет. Особенно на асоциальных безработных граждан. Им не страшен запрет на выезд за границу, ограничение энергоресурсов, банкротство физлиц. Если у них нет денег, то им не страшны судебные приказы, по которым безакцептно списываются средства со счетов», — рассказывает управляющий партнёр компании «Юрлига» Иван Волков.

Ситуацию мог изменить законопроект Минюста, предлагающий лишать собственников единственного жилья. Напомним, что ведомство предлагало лишать за долги жилья при условии, что площадь квартиры составляет не менее 36 кв. м и при этом превышает двукратную норму на каждого человека, в ней проживающего. Предполагалось, что такую квартиру можно будет пустить «с молотка», переселить должника в жилье меньшей площади, а разницу отдать кредиторам.

Но Минюст доработал документ, и теперь людям, задолжавшим за коммунальные услуги, выселение не грозит.

«Если Госдума примет этот законопроект, то распространяться он будет только на принудительное исполнение требований по взысканию алиментов, возмещению вреда, причиненного здоровью, возмещению вреда в связи со смертью кормильца и возмещению ущерба, причиненного преступлением, — пояснил Иван Волков. — Таким образом, доработанный законопроект не предполагает обращения взыскания на единственное жильё в связи с задолженностью по кредитам и оплате услуг ЖКХ. Ситуация патовая».

Установка специальной заглушки на унитазы — это один из немногочисленных способов заставить должника заплатить за коммуналку Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В итоге управляющие компании вынуждены самостоятельно искать способы воздействия на неплательщиков. Одни УК начинают своими силами разыскивать их имущество (в частности, автомобили), чтобы ускорить процедуру его ареста судебными приставами. И это, надо сказать, быстро приводит людей в чувство. Другие лишают должников всех возможных удобств — например, канализации

«Мы подписали договор с организацией, которая устанавливает специальные заглушки на унитазы. Ее можно поставить без доступа в квартиру должника. Работа производится с крыши дома или с чердака, — рассказывает Олег Бреславский. — Установка заглушки приводит к тому, что канализационные массы полностью или частично останавливаются внутри квартиры, хотя сам стояк продолжает функционировать в штатном режиме».

Первые отключения управляющая компания планирует произвести в июне 2017 года.

Этому предшествует уведомительный период — неплательщиков заранее предупреждают, что в случае игнорирования долга они лишатся унитаза. Если верить практике УК из других регионов, то мера действенная — якобы 80 процентов жильцов после установки заглушки сразу же платят по счетам. Но речь, скорее всего, идет не о самых злостных неплательщиках.

Далеко не все должники являются несознательными гражданами. Некоторые просто попали в сложную жизненную ситуацию. Для таких собственников ежегодно проводится акция по списанию пеней.

Их списывают в 100-процентном размере, если абонент оплачивает задолженность за коммунальные услуги, а также текущие начисления. В итоге за два первых месяца 2017 года жители вернули УЖК «Урал-СТ» 16 млн рублей.

«Это, конечно, небольшая часть от общего долга, но в любом случае положительный результат. А главное, мы смогли поддержать ответственных людей, которые в силу разных обстоятельств испытывали финансовые трудности, — говорят в управляющей компании. — К нам обращались жильцы, которые накопили долги, к примеру, из-за потери работы, из-за длительной болезни.

Некоторые собственники стояли перед выбором — купить лекарства или оплачивать коммунальные услуги».

Огромный объем просроченных долгов делает сложным текущее финансирование работ УК Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Стоит отметить, что участие в акции приняли жители, имеющие разный объем задолженности. Период формирования долга у обратившихся составлял от трех месяцев. Но самые злостные неплательщики по-прежнему остались в стороне.Ситуация крайне негативно отражается на деятельности УК, которые испытывают трудности при расчётах с поставщиками услуг, и, как следствие, на обслуживаемых ими домах.

В конце марта проблема неплатежей в очередной раз обсуждалась на совещании под председательством профильного заместителя главы администрации Екатеринбурга Владимира Гейко. Однако присутствовавшие на мероприятии

представители мэрии, УФССП и управляющих компаний так и не смогли придумать, как заставить граждан ответственно относится к обязанности платить за ЖКХ.

В ближайшее время в мэрии города в очередной раз пройдет совещание, посвященное состоянию задолженности граждан за ЖКУ, где будут рассматриваться итоги первого полугодия. К этому времени Владимир Гейко попросил представителей администраций районов, службы судебных приставов и управляющих компаний найти новые решения проблемы и наладить активное межведомственное взаимодействие.