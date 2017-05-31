16:15 31 мая 2017 0

Глава Екатеринбурга оказался "безлошадным" и холостым Фото: Анна Майорова © URA.RU

Главы свердловских муниципалитетов отчитались о доходах за 2016 год. У большинства это 1-2 миллиона, но есть и «счастливые» и не очень исключения.

Самым богатым мэром области по итогам 2016 года стала глава Березовского Евгений Писцов, его доход составил 5 миллионов рублей. На втором месте глава Лесного Виктор Гришин — 3,6 миллиона рублей, на третьем — мэр Верхней Салды Алексей Забродин (2,9 миллиона рублей за год).

А вот главы двух крупнейших городов области показали очень скромный результат. Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов заработал за год «всего» 1,5 миллиона рублей. При этом за свою карьеру он не накопил ни на дом, ни на квартиру — никакой недвижимости, лишь четыре автомобиля представительского класса. Зато его супруга принесла в семейный бюджет 7 миллионов рублей, в собственности у нее два земельных участка, дача и квартира в 186 квадратных метров. У мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана — доход 2,5 миллиона рублей, квартира в 88,6 квадратного метра, четыре гаражных бокса, при этом никаких автомобилей, супруги нет, но есть несовершеннолетний ребенок на иждивении. Кстати, судя по прошлогодней декларации, его доходы существенно упали — по итогам 2015-го мэр заработал 4,5 миллиона рублей.

А самым успешным мэром оказался глава Сысерти Александр Карамышев. А все потому, что удачно женился. Сам он заработал за год 1,7 миллиона рублей. А вот его супруга — 350 миллионов. Это больше, чем все мэры области, вместе взятые, и примерно соответствует собственным доходам возглавляемого ее мужем муниципалитета. Кроме того, супруги Карамышевы на двоих обладают и самым внушительным списком собственности: 12 земельных участков общей площадью порядка 12 тысяч квадратных метров, три жилых дома, 34 квартиры, в основном однокомнатных, три нежилых здания, 11 легковых и 14 грузовых автомобилей.

Но есть и те, кому повезло существенно меньше. Из 91 мэра 25 указали за 2016 год доход менее 1 миллиона рублей. Самыми скромных из них стали глава Верхней Туры Иван Веснин — 560 тысяч рублей за год и мэр Камышлова Михаил Чухарев — 560 тысяч рублей. У последнего, правда, несовершеннолетний ребенок проживает отдельно от родителей в шикарной квартире в 250 квадратных метров, что несколько портит общую картину бедности.