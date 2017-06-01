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Главные новости Челябинской области
11:05  01 июня 2017 0

У мэра крупного челябинского города — проблемы. С прокуратурой и казначейством

Совет по туризму Дубровский Челябинск, васьков геннадий
Администрация отбивается в судеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава Миасса Геннадий Васьков оштрафован за игнорирование представлений прокуратуры, сообщили «URA.RU» в надзорном ведомстве Челябинской области. Оба документа были направлены градоначальнику в январе 2017 года, но остались без ответа.

Сначала прокурор города опротестовал два постановления, которыми были утверждены административные регламенты, но за установленные законом 10 дней реакции властей не дождался. Второй раз Васьков не счел нужным представить прокуратуре несколько других постановлений. По обоим случаям были возбуждены административные дела по ст. 17.7 КоАП РФ (умышленное неисполнение требований прокурора), и мировой судья обязал мэра выплатить по 2 тысяче рублей штрафа.

Еще большими штрафами для миасского мэра грозит обернуться судебное разбирательство по поводу нецелевого использования бюджетных средств. В конце 2016 года бюджет города выделил более 8 млн рублей на поддержку малого и среднего предпринимательства. Из них у федерального казначейства возникли вопросы по 2 миллионам, поровну распределенным между ООО «НПП «Зонд-Парк», ООО «СК Альянс», ООО «Ильмены плюс» и ООО «Миат». По мнению казначейства, в одном случае возмещение на закупку оборудования не является таковым (поскольку закупалось не оборудование), в другом выделенной субсидией оплатили лизинг (что запрещено законом). В остальных субсидии получили компании, торгующие подакцизными товарами (в частности, алкоголем). Сейчас мэрия пытается апеллировать уже к областному суду, но, при проигрыше дел, Геннадию Васькову придется выплатить уже по 20 тыс. рублей за каждое нарушение.

Кроме того, сейчас финансовые операции миасской администрации углубленно изучает Контрольно-счетная палата области.

Алексей Шумов
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