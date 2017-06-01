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01 июня 2017
14:09  01 июня 2017 1

Гостям ПМЭФ предлагают сходить на концерт Шнурова за 2 млн рублей

Концерт группировки Ленинград. Екатеринбург, концерт, ленинград, сергей шнуров
Самым дорогим для посещения оказался концерт Сергея ШнуроваФото: Дарья Попова © URA.RU

В социальных сетях появилась информация о том, что гостям Петербургского международного экономического форума предлагают воспользоваться услугами консьерж-сервиса и приобрести билеты на концерты Сергея Шнурова, Светланы Лободы и Григория Лепса, стоимость которых превышает несколько сотен тысяч рублей.

Так, место за столиком на вечернем выступлении Шнура обойдется делегатам в 220 000 — 2 100 000 рублей, Лободы — в сумму от 220 000 до 440 000 рублей, Лепса — от 25 000 (место за барной стойкой) до 450 000 (в зависимости от этажа и количества персон).

Услуги консьерж-сервиса при этом также предоставляются на платной основе.

В четверг, 1 июня, напомним, в Санкт-Петербурге стартовал экономический форум, участие в котором примут бизнесмены и чиновники со всего мира.

Сергей Демин
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