Названа страна с самыми плохими дорогами в мире

07:32 04 июня 2017 0

Российские дороги оказались немного лучше молдавских Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Страной с самыми плохими дорогами в мире стала Молдова. В рейтинге, составленном международной организацией The World Economic Forum, из 144 проверенных государств. Молдова заняла самое последнее место.

Аутсайдерами рейтинга также стали Гвинея, Монголия, Румыния и Гаити, пишет «Газета.Ru». Впрочем, российские дороги от них тоже ушли недалеко. Согласно исследованию, РФ занимает в рейтинге качества дорог лишь 123 место.

Самые лучшие дороги оказались во Франции, Объединенных Арабских Эмиратах, Португалии и Омане.