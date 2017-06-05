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Главные новости Челябинской области
13:45  05 июня 2017 0

Правозащитники Путина едут на Южный Урал спасать молодежь, психбольных и адвокатов

Евгения Чудновец на суде по «делу Сандакова». Челябинск, бабушкин андрей
Андрей Бабушкин и его соратники приедут в Челябинск в конце июняФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Члены Президентского совета по правам человека прибудут в Челябинскую область 26 июня. Об этом в своем личном блоге сообщил представитель совета Андрей Бабушкин. По словам правозащитника, делегация намерена посетить психоневрологические интернаты, две колонии и два СИЗО, осмотреть ветхий жилой фонд, а также провести шесть круглых столов.

Один из круглых столов будет посвящен преследованию в Челябинской области адвокатов и правозащитников. Бабушкин напомнил, что бывший омбудсмен региона Алексей Севастьянов провел под арестом 7 суток. По мнению Бабушкина, Севастьянов пострадал за то, что «выступил за защиту прав владельцев гаражей».

При этом член СПЧ назвал бывшего уполномоченного по правам человека на Южном Урале «экс-депутатом областной думы», хотя Севастьянов никогда не входил в состав Заксобрания региона. Алексей Севастьянов был подвергнут административному аресту, по версии силовиков, за сопротивление сотрудникам полиции. Речь шла не о гаражах, а о стоянках, и Севастьянов не скрывал того, что парковки, которые демонтировали принудительно, принадлежат его родственникам. И речь шла о защите не чужих прав, а собственных.

Андрей Бабушкин сообщил, что намерен провести в Челябинске круглые столы по защите прав лиц, пострадавших от трех аварий на ПО «Маяк» и по молодежной субкультуре. Напомнив о недавнем инциденте на фестивале красок в Челябинске, когда подростки атаковали полицейскую машину. Правозащитник пишет, что уже пообщался с Севастьяновым и тот опроверг его «подозрения, что при новых властях региона ситуация с правами человека приняла катастрофический характер». «И в адрес губернатора Дубровского, и в адрес УПЧ области Павловой, и в адрес нового состава ОНК области он нашел добрые слова, — утверждает Бабушкин. — Тем не менее, ситуация с правами человека тревожна. При ПНИ и психбольницах так и не созданы попечительские советы. Сотни ветхих домов не признаются таковыми. Из всего ОНК места принудительного содержания посещает всего лишь 2 человека. Может я и ошибаюсь, но мне показалось, что некоторые проблемы А.М. смягчил в силу своей деликатности».

В разговоре с «URA.RU» Алексей Севастьянов подтвердил, что у него нет претензий, в сфере защиты прав человека, ни к губернатору Борису Дубровскому, ни к омбудсмену Маргарите Павловой. «Институт работает, обращения рассматриваются, люди помогают и работы ведется не меньше, чем при мне, а где-то и больше», — заявил Севастьянов, при этом признав что в ЖЖ Бабушкина есть неточности относительно его истории.

«В любом случае о проблемах соблюдения прав человека в Челябинске мы все равно узнаем: ведь 26 июня прием граждан членами Совета запланирован до 22.30 (а это значит, что он вряд закончится и в полночь)», — пишет Андрей Бабушкин.

В конце марта Андрей Бабушкин приезжал в Челябинск в компании с Евгенией Чудновец, чтобы оказать поддержку бывшему вице-губернатору Николаю Сандакову, обвиняемому в коррупции и мошенничестве.

Альбина Золотухина
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