15:23 05 июня 2017 0

В Каслях стартовали выборы мэра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пять человек выразили желание принять участие в выборах главы Каслей, сообщили «URA.RU» правительства Челябинской области. Среди претендентов — депутаты, предприниматели и действующие чиновники.

В конкурсную комиссию по выборам мэра Каслей заявления подали предприниматель, руководитель депутатского центра Екатерина Васенина, директор каслинского МУП «Город» Александр Егоров, гендиректор ОАО «КРУИИКХ» Олег Тарасов, первый заместитель главы Каслинского района Вячеслав Горобец, а также и. о. мэра города Дмитрий Дерябин. Источники «URA.RU» в Каслях затрудняются назвать того, кого следует считать фаворитом выборов и ссылаются на то, что недавно избранный глава района Игорь Колышев поддерживает Горобца. В городе ждут сигнала из Челябинска, из резиденции губернатора.

«Хотя выборы главы городского поселения это прерогатива районных властей, в областном правительстве пристально следят за происходящим в Каслях, — подчеркнул в разговоре с „URA.RU“ заместитель руководителя аппарата губернатора Алексей Фартыгин. — Решение о том, кому окажут поддержку на выборах, примут после консультаций на областном уровне». Внимание региональных властей к Каслям связано с тем, что прежний градоначальник Юрий Скулыбердин покинул свой пост по требованию губернатора Бориса Дубровского. К мэру накопились претензии, связанные со строительством фильтровальной станции. Уже после отставки Скулыбердина вскрылись новые «косяки», связанные с оборотом земель. На одном из совещаний Дубровский высказался в адрес экс-главы: «Счастье его, что успел уйти!». Новому мэру Каслей предстоит прежде всего запустить станцию, в которую было вложено более 50 млн рублей, но объект до сих пор не готов.

Смена руководства ожидается и в районном собрании. Ожидается, что свой пост покинет спикер Лариса Лобашова, гражданская супруга экс-мэра Каслей. К ней, как к руководителю местного отделения «Единой России», есть претензии со стороны областного политсовета партии. Ей ставят в упрек то, что каслинские единороссы поспешили оказать поддержку на выборах главы района депутату собрания Валерию Ласькову, хотя было рекомендовано дождаться окончания приема документов от всех кандидатов. Сам Ласьков, как рассказали «URA.RU» в Каслях, уже заявил, что станет председателем собрания после отставки Лобашовой. В резиденции губернатора притязания депутата назвали «завышенными». На Ласькове была поставлена «черная метка» после того, как он оказался в числе заговорщиков, проигнорировавших требование Бориса Дубровского отправить мэра Каслей в отставку. Скулыбердина уволили только со второй попытки.

Претензии к Ларисе Лобашовой связаны и с конфликтом с городской газетой «Красное знамя». Журналисты сообщали о давлении со стороны депутатского корпуса. За редакцию вступились Союз журналистов Челябинской области и власти региона.