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16:12  05 июня 2017 0

Министр строительства и ЖКХ едет в Прикамье проверить, как из опасной зоны воронок переселяют людей

Вместе с полпредом президента России Михаилом Бабичем Мень посетит Березники.Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень приедет в Пермский край чтобы лично проверить, как из опасной зоны воронок переселяют людей. Вместе с полпредом президента России Михаилом Бабичем он посетит Березники.

Визит министра ожидается во вторник, 6 июня. Как стало известно «URA.RU», Мень проинспектирует ход строительства жилищного комплекса «Любимов», который возводится для переселения местных жителей из опасной зоны провалов, образовавшихся в ходе деятельности крупных корпораций. Вместе с Менем Березники посетит и полпред Михаил Бабич, который приехал в Пермский край в понедельник, 5 июня.

Оба чиновника вместе с врио губернатора Максимом Решетниковым проведут совещание с администрацией города, где обсудят расселение из аварийного жилья.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.Ru»
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