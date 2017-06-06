13:17 06 июня 2017 0

Евгений Тефтелев заявил, что трасса в аэропорт - это не сельская дорога пресс-служба администрации Челябинска

Глава Челябинска Евгений Тефтелев совершил внеплановую поездку по городу, чтобы проверить, как изменился областной центр после проведения майских субботников. Увиденное мэра не устроило, и по итогам проверки он дал целый ряд поручений, связанных с обустройством городской среды, своим заместителям и руководителям служб. Соответствующий протокол составлен 6 июня, во вторник, уточнили «URA.RU» в мэрии.

Тефтелев также выезжал за городскую черту, где его встретил глава Красноармейского района Юрий Сакулин. Мэру Челябинска не понравилось состояние дороги в аэропорт, территориально находящийся в Красноармейском районе, о чем он высказался Сакулину и министру дорожного хозяйства региона Дмитрию Микулику, но уже не столько как глава города, а как вице-губернатор на общественных началах. «Дорога в аэропорт миллионного города — это не сельская дорога», — наставительно сказал Тефтелев Сакулину.

«Совместно с администрацией Красноармейского района проработать вопрос взаимодействия по содержанию участка автодороги в аэропорт и прилегающей к ней территории, расположенных на территории Красноармейского района. Организовать работу по текущему ремонту проезжей части автодороги в Аэропорт, Бродокалмакский тракт», — записано в протоколе. Также дано поручение обновить дорожную разметку.

1/3 Евгений Тефтелев выслушал жалобы жителей пресс-служба администрации Челябинска

Мэра Челябинска также не устроило то, в каком состоянии находятся барьерные ограждения на автодороге Меридиан и Троицком тракте. Он дал команду покрасить ограждения, а также опоры освещения и контактной сети на гостевых маршрутах. Кроме того, Тефтелев потребовал начать ремонт дороги в поселок Береговой. Главам Центрального и Советского районов Челябинска даны поручения заменить пешеходные ограждения на улицах Воровского, Кирова, Цвиллинга на каслинское художественное литье.

Мэр заехал в несколько дворов Челябинска, где, выслушав жалобы от жителей, велел своим подчиненным разобраться в причинах недовольства. Также были подняты вопросы по благоустройству территорий. В том числе, кошение травы на газонах вдоль проезжей части, запрет на вырубку зеленых насаждений под парковки на улице Труда, от Красноармейской до Российской, приведение в порядок площадки вокруг строящегося здания «Омега Трак» на Меридиане и другие темы. Кроме того, мэр распорядился «освежить» забора вокруг Сада Победы — покрасить и отремонтировать. Тефтелев обратил внимание и на заброшенные посты ДПС на въезде в город и дал поручение своему заместителю Владимиру Елистратову проработать вопрос о передаче объектов от ГИБДД в собственность города.

Часть этих поручений необходимо исполнить до 1 июля, более сложные до 15 июля. В протоколе нет еще одного факта, озвученного мэром. Евгений Тефтелев уже высказывал недовольство тем, как ремонтируются в городе дороги основным генподрядчиком, ЗАО «Южуралмост». Часть недоделок фирма будет исправлять за свой счет. А еще, в качестве дополнительной нагрузки, Евгений Тефтелев предложил «Южуралмосту» привести в порядок въездную группу в Челябинск со стороны Новосинеглазово. Эта группа была установлена еще во времена СССР, а в настоящее время находится в полуразрушенном состоянии.