{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,67
Динамика за 2 недели
Евро 63,78
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
07 июня 2017
06 июня 2017
05 июня 2017
13:49  07 июня 2017 0

Росатом предупредил граждан о необходимости согласовывать перемещения по охраняемой территории

Запретная зона Озерск знак Челябинск, запретная зона
Отданная "Маяку" под заповедник территория не огорожена, но охраняетсяФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители села большой Куяш и поселка Кунашак в минувшие выходные попали в весьма неприятную ситуацию: на всех из них, кто посетил кладбище, расположенное в деревне Кожакуль, были оформлены протоколы об административных правонарушениях.

Как пояснили «URA.RU» в информационной службе ФГУП ПО «Маяк», сотрудники подразделения «Атом-охрана», обнаружившие посторонних в ходе патрулирования охраняемой территории, действовали правомерно: ни у одного из задержанных граждан не было оформлено соответствующее разрешение.

Все дело в том, что кладбище расположено на территории, предоставленной ФГУП «ПО «Маяк» под организацию Восточно-Уральского государственного заповедника. При этом ни шлагбаума, ни ограждения на указанной территории нет.

«Согласование с ФГУП „Атом-охрана“ подразумевает оформление в установленном порядке списков с указанием фамилии, имени, отчества и полных паспортных данных желающих попасть на охраняемый объект», — объяснили представители предприятия.

Во избежание подобных недоразумений при посещении охраняемых объектов нужно заблаговременно позаботиться об оформлении соответствующих документов.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров