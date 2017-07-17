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12:06  17 июля 2017 0

На севере Пермского края пропал турист

На Вишере в районе популярного у туристов камня Ветлан перевернулась лодкаФото: Википедия

На Вишере в районе популярного у туристов камня Ветлан перевернулась лодка с туристами. 32-летнего мужчину, выпавшего из судна, до сих пор не могут найти.

«Помогите пожалуйста любой информацией! 15 июля в четыре часа утра пропал Алексей Зубов. Перевернулись на лодке вчетвером, трое выжили, друга не нашли!», — написали в соцсетях друзья молодого человека.

В краевом ГУ МЧС сообщили, что трагедия произошла на реке Вишера. «Трое смогли самостоятельно выбраться из воды. Еще один турист — 32-летний мужчина — пропал. Сейчас идут его поиски», — рассказала корреспонденту «URA.RU» пресс-секретарь ведомства Оксана Бутина.

По словам собеседницы, сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. В частности, была ли зарегистрирована туристическая группа и нарушались ли правила использования маломерных судов.

2 июля в Челябинской области перевернулась лодка с девятью людьми. В результате погибли четверо детей и трое взрослых.

Анна Белкина
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