На севере Пермского края пропал турист

На Вишере в районе популярного у туристов камня Ветлан перевернулась лодка с туристами. 32-летнего мужчину, выпавшего из судна, до сих пор не могут найти.
«Помогите пожалуйста любой информацией! 15 июля в четыре часа утра пропал Алексей Зубов. Перевернулись на лодке вчетвером, трое выжили, друга не нашли!», — написали в соцсетях друзья молодого человека.
В краевом ГУ МЧС сообщили, что трагедия произошла на реке Вишера. «Трое смогли самостоятельно выбраться из воды. Еще один турист — 32-летний мужчина — пропал. Сейчас идут его поиски», — рассказала корреспонденту «URA.RU» пресс-секретарь ведомства Оксана Бутина.
По словам собеседницы, сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. В частности, была ли зарегистрирована туристическая группа и нарушались ли правила использования маломерных судов.
2 июля в Челябинской области перевернулась лодка с девятью людьми. В результате погибли четверо детей и трое взрослых.