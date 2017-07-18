Исследователи уникальных ямальских воронок займутся наркоманами

Власти Ямала объединяют два госучреждения — «Научный центр изучения Арктики» и «Центр внедрения инновационных технологий реабилитации». Второе войдет в состав первого. Учредителями обоих является департамент науки и инноваций Ямала. Реформа должна состояться к 1 сентября 2017 года. О присоединении сообщается в постановлении правительства округа.
У двух учреждений совершено разные задачи. Первое было создано для поиска технологий адаптации наркоманов и алкоголиков. Второе занимается научными исследования по археологии, этнологии, экологии. Самые известные их экспедиции — к необычным ямальским воронкам.
Для того чтобы объединить две структуры, придется внести изменения в устав «Научного центра изучения Арктики». Теперь он также станет координационным центром по социальной реабилитации и ресоциализации наркоманов. Первый замдиректора департамента науки и инноваций Ямала Олег Романовский пояснил «URA.RU», что реорганизация связана с общей оптимизацией. «Нормативными требованиями установлено соотношение зарплат руководства и рядовых сотрудников в ГКУ. Оно не должно превышать 40 процентов. В „Центре реабилитации“ это требование выполнить физически невозможно, их всего пять человек. Коллектив будет сохранен. Артем Пикалов станет заместителем директора „Центра изучения Арктики“. Придется сократить только ставку главного бухгалтера», — объяснил чиновник.
Получить комментарии директора ГКУ по реабилитации зависимых Артема Пикалова не удалось, он не взял трубку. Отметим, Пикалов также возглавляет антинаркотический комитет, общественную организацию «Ямал без наркотиков», которая получает бюджетное финансирование. В конце июня 2017 года замгубернатора Ямала Михаил Каган высказал претензии общественникам по поводу слабой отчетности о целевом использовании субсидии в 22 млн рублей.
В «Научном центре изучения Арктики» сейчас работают 80 сотрудников. После объединения их число должно достигнуть 85.
Кстати, «Центр внедрения инновационных технологий реабилитации» совсем недавно обзавелся новой мебелью и техникой. Предметы интерьера, включая кабинет руководителя и мебель для посетителей, обошлись в 470 тысяч рублей. Оргтехника — в 285 тысяч.