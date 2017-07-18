19:30 18 июля 2017 1

История Перми началась в том месте, где Егошиха впадает в Каму. Сейчас там полное запустение Фото: официальный сайт проекта "Первогород"

Председатель краевого отделения ВОО «Русское географическое общество» Николай Назаров просит городские власти выделить грант на проект «Первогород», который подразумевает реконструкцию исторического центра Перми в долине Егошихи. Сейчас эта территория находится в запустении.

Письмо с просьбой о помощи направлено на имя председателя Пермской гордумы Юрия Уткина. Проект «Первогород» предполагает восстановление Егошихинского медеплавильного завода как историко-культурного комплекса, создание музейного пространства и необходимой для отдыха инфраструктуры. Реализацию проекта архитекторы оценивают в три миллиарда рублей.

«Сегодня территория в историческом центре Перми, некогда являвшаяся истоком города, находится в полном запустении (полуразвалившиеся гаражи, мусорка). Создание историко-культурного центра позволит преобразовать среду центра города, создать новый центр притяжения, обладающий воспитательной, познавательной, туристической функциями», — пишет Николай Назаров. Юрий Уткин, который сейчас находится в отпуске, пояснил «URA.RU», что готов рассматривать обращение.

Пермские архитекторы разработали проект «Первогород» в 2016 году. «Летом прошлого года прошло первое совещание Попечительского совета Первогорода. Тогда глава Перми Дмитрий Самойлов сказал, что проект, который мы презентовали, самый красивый из тех, что он видел, и городские власти будут его реализовывать. Но потом все затихло. Уже весной мне поступали сообщения, что врио губернатора Максим Решетников заинтересовался проектом. На экспертной сессии, которая прошла в июне, приглашенные специалисты высоко оценили наш „Первогород“, но мы снова не слышим никаких откликов от властей», — рассказал «URA.RU» архитектор Игорь Луговой.

Некоторые чиновники критически оценивают проект «Первогород». Так, главный архитектор Перми Дмитрий Лапшин отзывался о нем как «наивный» и «оторванный от действительности». «Таких проектов в Перми много. Этот из этого же порядка, к сожалению. Это не более чем пространственная концепция. Такие проекты, как представленный, каждый год разрабатывает пермская Академия ваяния и зодчества им. Глазунова. Конкурс, который родил этот проект, чрезвычайно разочаровал. Из заявлений устроителей я рассчитывал на нечто большее… Снова нет ответов на волнующие всех вопросы. Снова нет комплексной концепции и недостаточно аналитики для выбора взвешенного решения, — написал Дмитрий Лапшин на своей страничке в Facebook.

Глава Перми Дмитрий Самойлов сказал, что этот проект самый красивый из тех, что он видел. Но реализовывать его так и не стал Фото: официальный сайт проекта «Первогород»

Но, по мнению Лугового, проект как раз очень приземленный и реальный. «Его не так сложно воплотить в жизнь, как многим кажется. Землю в долине Егошихи у мелких собственников купил застройщик. На месте заброшенных садовых участков он хотел построить жилую недвижимость, но ее там возводить нельзя, поэтому владелец не знает, что делать с этим участком, и готов продать его за небольшие деньги. Проект легко разбивается на очереди, и к юбилею Перми, который будет отмечаться в 2023 году, можно успеть его воплотить если не полностью, то хотя бы сдать одну-две очереди. Но времени остается очень мало. Мы опять упускаем очередное лето, когда можно провести археологические работы на месте будущей застройки. Мы нижайше просим власти активизировать работы по Первогороду, чтобы к 300-летию Перми у города был новый историко-культурный центр», — говорит собеседник.