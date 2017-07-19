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19 июля 2017
10:52  19 июля 2017 6

Больной раком Задорнов поедет лечиться к шаманам

Михаил Задорнов. Интервью. Екатеринбург, задорнов михаил
Задорнов верит, что звуки шаманских бубнов помогут ему вылечитьсяФото: Александр Мамаев © URA.RU

Больной раком сатирик Михаил Задорнов намерен поехать лечиться на Алтай к шаманам. Артист уверен, что чистый воздух и звуки шаманских бубнов помогут ему победить болезнь.

Задорнов отправится на Алтай в глухую шаманскую деревню. По словам близких сатирика, традиционная медицина помогла на каком-то этапе, но сейчас ему нужна реабилитация иного рода. Ранее юморист изучал буддизм, каббалу и другие философские учения. Сейчас Задорнов уверен, что чистый горный воздух, травы и медитации спасут его от смертельного заболевания.

Пока Задорнов находится в реабилитационном центре. Телефон он отключил, так как считает, что сотовая связь вредна, пишет издание «Дни.ру».

Ранее Михаил Задорнов отказался от помощи врачей из-за того, что его болезнь неизлечима, писало «Утро.ру».

Валерия Романова
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