Больной раком Задорнов поедет лечиться к шаманам

Больной раком сатирик Михаил Задорнов намерен поехать лечиться на Алтай к шаманам. Артист уверен, что чистый воздух и звуки шаманских бубнов помогут ему победить болезнь.
Задорнов отправится на Алтай в глухую шаманскую деревню. По словам близких сатирика, традиционная медицина помогла на каком-то этапе, но сейчас ему нужна реабилитация иного рода. Ранее юморист изучал буддизм, каббалу и другие философские учения. Сейчас Задорнов уверен, что чистый горный воздух, травы и медитации спасут его от смертельного заболевания.
Пока Задорнов находится в реабилитационном центре. Телефон он отключил, так как считает, что сотовая связь вредна, пишет издание «Дни.ру».
Ранее Михаил Задорнов отказался от помощи врачей из-за того, что его болезнь неизлечима, писало «Утро.ру».