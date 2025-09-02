У актера из «Кадетства» забрали машину из-за долга по микрозайму

Головин не исполнял обязательства по выплате кредита более года и не явился на судебное заседание
Головин не исполнял обязательства по выплате кредита более года и не явился на судебное заседание Фото:

Актер Александр Головин, известный по сериалу «Кадетство», лишился автомобиля из-за долга перед микрокредитной компанией. Суд взыскал с него задолженность по займу, взятому под 99% годовых на 366 месяцев. Решение уже вступило в силу.

«Исковые требования МКК удовлетворить: взыскать с Головина задолженность и обратить взыскание на заложенное имущество — автомобиль», — указано в судебных документах. Информацию передает ТАСС.

Головин не исполнял обязательства по выплате кредита более года и не явился на судебное заседание. К тому же, в отношении актера уже были открыты исполнительные производства за неуплату штрафов ГИБДД.

Ранее сообщалось, что актеры сериала «Слово пацана» Рузиль Минекаев и Леон Кемстач задолжали почти миллион рублей логистической компании. Долг возник из-за перевозки чипсов.

