Экс-помощник Холманских создал первое в России агентство по продаже законов

В России создано первое официальное агентство по лоббированию интересов корпораций «Perla.consulting». Презентовал его бывший помощник уральского полпреда Игоря Холманских, отвечавший в команде за пиар, — Андрей Перла.
Среди услуг, которое предлагает агентство: «законопроекты «под ключ», «продвижение управленческих решений», «прикладной анализ региональных бюджетов».
«Наверное, с человеком должны происходить перемены. Я отдал госслужбе пять лет — пришло время вернуться к частной жизни. Факт, что слово „лоббизм“ у нас обычно употребляется со словом „коррупция“. Но на самом деле в этом понятии нет ничего страшного. Лобби — это ведь просто помещение в хорошем отеле или перед залом заседания в парламенте, где проводятся предварительные переговоры. Цивилизованный лоббизм — именно то, что нам необходимо», — прокомментировал «URA.RU» открытие агентства Андрей Перла.
По словам бывшего чиновника, заказы у него уже есть. Но суть их раскрывать отказался, сославшись на защиту интересов клиентов.
Андрей Перла начинал свою карьеру в качестве политтехнолога в начале нулевых в Самарской области. Там он дорос до советника спикера губернской думы. В 2012-м был приглашен в Екатеринбург в помощь Игорю Холманских. В конце 2016 года ушел из полпредства на должность главы департамента общественных коммуникаций Севастополя, откуда уволился через несколько месяцев, после чего и решил вернуться к частной практике.