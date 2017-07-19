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19 июля 2017
18 июля 2017
Главные новости Свердловской области
16:48  19 июля 2017 3

Экс-помощник Холманских создал первое в России агентство по продаже законов

Пресс-конференция Игоря Холманских. Екатеринбург, перла андрей
После 5 лет на госслужбе Андрей Перла решил вернуться в частный бизнесФото: Александр Мамаев © URA.RU

В России создано первое официальное агентство по лоббированию интересов корпораций «Perla.consulting». Презентовал его бывший помощник уральского полпреда Игоря Холманских, отвечавший в команде за пиар, — Андрей Перла.

Среди услуг, которое предлагает агентство: «законопроекты «под ключ», «продвижение управленческих решений», «прикладной анализ региональных бюджетов».

«Наверное, с человеком должны происходить перемены. Я отдал госслужбе пять лет — пришло время вернуться к частной жизни. Факт, что слово „лоббизм“ у нас обычно употребляется со словом „коррупция“. Но на самом деле в этом понятии нет ничего страшного. Лобби — это ведь просто помещение в хорошем отеле или перед залом заседания в парламенте, где проводятся предварительные переговоры. Цивилизованный лоббизм — именно то, что нам необходимо», — прокомментировал «URA.RU» открытие агентства Андрей Перла.

По словам бывшего чиновника, заказы у него уже есть. Но суть их раскрывать отказался, сославшись на защиту интересов клиентов.

Андрей Перла начинал свою карьеру в качестве политтехнолога в начале нулевых в Самарской области. Там он дорос до советника спикера губернской думы. В 2012-м был приглашен в Екатеринбург в помощь Игорю Холманских. В конце 2016 года ушел из полпредства на должность главы департамента общественных коммуникаций Севастополя, откуда уволился через несколько месяцев, после чего и решил вернуться к частной практике.

Игорь Чукреев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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