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19 июля 2017
Главные новости Москвы
23:23  19 июля 2017 0

В новой форме олимпийской сборной РФ нашли лейбл «made in Turkey» и кроссовки Adidas

Пошивочный цех предприятия
В России самостоятельно создать форму за три месяца не успелиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В форме юношеской олимпийской сборной от Анастасии Задориной, разработанной Zasport, нашли элементы, произведенные в Турции, а также кроссовки Adidas.

Нашивку с надписью «made in Turkey» обнаружил корреспондент РБК на этикетке полотенца, врученного журналистам на презентации коллекции юношеской олимпийской сборной.

Таким образом обнаружилось, что экипировка произведена как в России, так и за ее пределами, чтобы уложиться в заданные сроки. В Турции оказались сделаны не только полотенца, но и рюкзаки, сумки и прочие некоторые элементы, за исключением футболок, купальников, плавок и части костюмов, сделанных в России. Также выяснилось, что обувь авторы бренда Zasport заказали компании Adidas, объяснив, что создать самостоятельно качественную обувь нельзя.

«URA.RU» писало, что новую форму для олимпийцев взялась разработать компания Zasport, которой владеет Анастасия Задорина. Она является дочерью руководителя службы обеспечения деятельности ФСБ России и президента спортклуба «Динамо» Михаила Шекина. Ранее в интервью Задорина уверяла СМИ, что ее сотрудники постараются, насколько возможно, сделать олимпийскую экипировку своими силами в России.

14 июля в Москве новая форма, выполненная в серых тонах, была представлена публике. Ее раскритиковал вице-премьер Аркадий Дворкович, заявив, что «надо все переделывать».

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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