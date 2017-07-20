Снят арест со счетов и квартир семьи челябинского экс-сенатора

Срок ареста имущества челябинского экс-сенатора Константина Цыбко истек в четверг, 20 июля. Прокуратура не выходила с новым ходатайством, сообщил «URA.RU» бывший член Совета Федерации РФ.
Квартиру и гараж родителей, квартиру Константина Цыбко и банковские счета арестовали, поскольку следствие настаивало, что они были куплены на полученные в качестве взяток деньги. Однако семья экс-сенатора представила декларации о доходах с 2006 по 2011 год, согласно которым они получили 125 млн рублей за счет продажи части имущества и от деятельности на инвестиционном рынке через управляющую компанию. На эти деньги родители, ликвидаторы Чернобыльской аварии, купили квартиру за 67,7 млн рублей площадью 116 кв. м в центре Москвы и гараж за 1,6 млн рублей. Еще одну квартиру за 15 млн рублей приобрел сам Константин Цыбко. Он также подтвердил все свои доходы декларациями и справками из налоговой инспекции.
«URA.RU» запросило комментарий в прокуратуре Челябинской области, ответ на него пока не поступил.
Отметим, что теперь семья Цыбко имеет право на компенсацию за необоснованный арест ее имущества.