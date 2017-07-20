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Главные новости Челябинской области
09:43  20 июля 2017 1

Снят арест со счетов и квартир семьи челябинского экс-сенатора

Суд над бывшим членом Совета Федерации от Челябинской области, координатором «Единой России» по вопросам экологии Константином Цыбко. Озерск, цыбко константин
Константину Цыбко и его родителям вернули все имуществоФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Уголовное дело челябинского сенатора Константина Цыбко
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Срок ареста имущества челябинского экс-сенатора Константина Цыбко истек в четверг, 20 июля. Прокуратура не выходила с новым ходатайством, сообщил «URA.RU» бывший член Совета Федерации РФ.

Квартиру и гараж родителей, квартиру Константина Цыбко и банковские счета арестовали, поскольку следствие настаивало, что они были куплены на полученные в качестве взяток деньги. Однако семья экс-сенатора представила декларации о доходах с 2006 по 2011 год, согласно которым они получили 125 млн рублей за счет продажи части имущества и от деятельности на инвестиционном рынке через управляющую компанию. На эти деньги родители, ликвидаторы Чернобыльской аварии, купили квартиру за 67,7 млн рублей площадью 116 кв. м в центре Москвы и гараж за 1,6 млн рублей. Еще одну квартиру за 15 млн рублей приобрел сам Константин Цыбко. Он также подтвердил все свои доходы декларациями и справками из налоговой инспекции.

«URA.RU» запросило комментарий в прокуратуре Челябинской области, ответ на него пока не поступил.

Отметим, что теперь семья Цыбко имеет право на компенсацию за необоснованный арест ее имущества.

Сергей Леонов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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