В субботу, 22 июля, Свердловская область окажется во власти непогоды. С предупреждением выступило региональное МЧС. Многие уральцы накануне получили СМС-оповещение о предстоящей непогоде.
По информации синоптиков, 22 июля в отдельных районах Свердловской области ожидаются очень сильные дожди и ливни, грозы, шквалистое усиление ветра до 25 м/сек.
Как предупреждают в региональном МЧС, при сильных порывах ветра часто происходит схлестывание воздушных линий электропередачи, что может спровоцировать пожары. При перепадах напряжения свердловчанам рекомендуют обесточить все электробытовые приборы и выдернуть вилки из розеток.
«В дождливую погоду предельное внимание необходимо проявить дорожным службам и автовладельцам. Размыв дорог и мокрое дорожное полотно способны спровоцировать рост ДТП и автомобильные пробки», — предупреждают спасатели.
Непогода может стать причиной обрушения рекламных конструкций, деревьев и металлических конструкций, повреждением крыш. «Никогда не стойте под балконами», — советуют в МЧС.
Накануне вечером, 21 июля, операторы мобильной связи разослали предупреждение от МЧС о надвигающемся шторме. В СМС-сообщениях указан телефон пожарных и спасателей МЧС. В случае ЧП с телефона можно позвонить по номеру 101.