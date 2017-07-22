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Главные новости Свердловской области
09:25  22 июля 2017 0

Уральцы в опасности: в регион идет сильный шторм с грозами и ливнями. ФОТО

Последствия ливня г. Екатеринбург, потоп, ливень, дождь
Средний Урал вновь окажется во власти непогодыФото: Алексей Колчин © URA.RU

В субботу, 22 июля, Свердловская область окажется во власти непогоды. С предупреждением выступило региональное МЧС. Многие уральцы накануне получили СМС-оповещение о предстоящей непогоде.

По информации синоптиков, 22 июля в отдельных районах Свердловской области ожидаются очень сильные дожди и ливни, грозы, шквалистое усиление ветра до 25 м/сек.

Как предупреждают в региональном МЧС, при сильных порывах ветра часто происходит схлестывание воздушных линий электропередачи, что может спровоцировать пожары. При перепадах напряжения свердловчанам рекомендуют обесточить все электробытовые приборы и выдернуть вилки из розеток.

Сообщения от МЧС сотовые операторы разослали накануне
Скрин с телефона

«В дождливую погоду предельное внимание необходимо проявить дорожным службам и автовладельцам. Размыв дорог и мокрое дорожное полотно способны спровоцировать рост ДТП и автомобильные пробки», — предупреждают спасатели.

Непогода может стать причиной обрушения рекламных конструкций, деревьев и металлических конструкций, повреждением крыш. «Никогда не стойте под балконами», — советуют в МЧС.

Накануне вечером, 21 июля, операторы мобильной связи разослали предупреждение от МЧС о надвигающемся шторме. В СМС-сообщениях указан телефон пожарных и спасателей МЧС. В случае ЧП с телефона можно позвонить по номеру 101.

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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