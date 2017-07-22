В Брянской области в отношении офицера Росгвардии возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество» за переклейку штрихкодов на продуктах в местном магазине. Как сообщили в региональном СКР, на гвардейца удалось собрать достаточно доказательств.
По данным следствия, офицер Росгвардии с 11 по 20 июля совершил несколько покупок в гипермаркете «Лента» брянского ТРЦ «Аэропарк», значительно занизив их стоимость из-за переклейки штрихкодов. Покупателя заподозрили в хищении, когда он очередной раз пришел рассчитываться на кассу.
«В результате мероприятий, проведенных следователями совместно с сотрудниками Главного управления собственной безопасности Росгвардии, были собраны достаточные данные, указывающие на причастность должностного лица к хищению», — отметили в пресс-службе СУ СКР Брянской области.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».