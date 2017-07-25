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25 июля 2017
18:00  25 июля 2017 0

Пранкеры «продали» главе Минэнерго США украинское топливо из навоза и самогона

Алексей Столяров, пранкер. Екатеринбург, пранкер лексус, столяров алексей
Алексей Столяров (Лексус) разговаривал с американским министром от имени премьера Украины Владимира ГройсманаФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Пранкеры Вован и Лексус
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Представившись главой правительства Украины Владимиром Гройсманом, российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус), разыграли министра энергетики США Рика Перри.

Перри в начале разговора поспешил уверить «Гройсмана», что США полностью поддерживают Украину и выступают за ограничения в отношении России. В частности, США выступает против строительства «Северного потока». «Нет никаких опасений по поводу того, что думает администрация Трампа о „Северном потоке-2“. Мы не хотим, чтобы его построили», — сказал Перри. Разговор пранкеров и американского чиновника приводит РИА «Новости».

Далее Вован и Лексус рассказали министру энергетики США, что украинский лидер Петр Порошенко разработал новый вид биотоплива. При этом американский чиновник воспринял шутку всерьез: «Жду возможности встретиться с президентом, чтобы подробнее узнать об этом». Тогда насмешники сообщили ему, что топливом является смесь самогона и навоза и первый танкер с таким топливом уже направлен в Лимпопо. При этом Перри остался невозмутим: «Как я уже сказал, мы ожидаем более детальной информации».

Как пояснил изданию Владимир Кузнецов, этот розыгрыш связан с обещаниями украинских властей отказаться от российского угля. Пранкеры захотели выяснить, действительно ли политика в отношении России идет на пользу Украине или это очередной «блеф перед населением и распил бюджета». Кузнецов отметил, что Украина перед иностранными партнерами выдает крайне невыгодную покупку микропартий угля за обретение энергетической независимости от России.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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