Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что новые американские санкции против России могут спровоцировать конфликт между Соединенными Штатами и странами-участницами Евросоюза.
«Новые санкции США — неумный ход, так как вызывает конфликт и с Евросоюзом, и с Россией. Конгресс слеп, администрация идет у него на поводу. Слепые ведут слепых», — приводит слова сенатора Пушкова RT.
В западных СМИ накануне также появилась информация, что законопроект о санкциях грозит неожиданными последствиями для США. Профессор Джорджтаунского университета Энджела Стент в разговоре с The National Interest высказывала мнение, что ограничительные меры ударят не только по России, но и по американским и европейским предприятиям, отмечала «Национальная служба новостей».
Ранее «URA.RU» писало о заявлении вице-президента США Майкла Пенса, предположившего, что антироссийские санкции могут быть отменены в том случае, если Кремль откажется от действий, которые привели к их появлению.