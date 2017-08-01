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01 августа 2017
31 июля 2017
Главные новости Москвы
08:32  01 августа 2017 0

«Слепые ведут слепых». Пушков считает, что антироссийские санкции поссорят США и ЕС

Пресс-конференция Председателя комитета ГД по международным делам Пушкова А.К. Москва, пушков алексей
Политик считает нелогичным поведение Конгресса СШАФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что новые американские санкции против России могут спровоцировать конфликт между Соединенными Штатами и странами-участницами Евросоюза.

«Новые санкции США — неумный ход, так как вызывает конфликт и с Евросоюзом, и с Россией. Конгресс слеп, администрация идет у него на поводу. Слепые ведут слепых», — приводит слова сенатора Пушкова RT.

В западных СМИ накануне также появилась информация, что законопроект о санкциях грозит неожиданными последствиями для США. Профессор Джорджтаунского университета Энджела Стент в разговоре с The National Interest высказывала мнение, что ограничительные меры ударят не только по России, но и по американским и европейским предприятиям, отмечала «Национальная служба новостей».

Ранее «URA.RU» писало о заявлении вице-президента США Майкла Пенса, предположившего, что антироссийские санкции могут быть отменены в том случае, если Кремль откажется от действий, которые привели к их появлению.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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